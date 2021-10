Correios volta a tentar vender prédio da Pituba durante feirão em novembro

Os Correios e Telégrafos divulgaram as últimas licitações do Feirão de Imóveis da empresa, marcadas para acontecer até o final do ano. Há 14 licitações agendadas até novembro, nos estados Ceará, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, além da Bahia.

Por aqui, no dia 12 de novembro, a estatal realizará a abertura das propostas para a venda de uma das maiores apostas do Feirão, o prédio situado no bairro da Pituba, em Salvador.

Em maio, outro Feirão de Imóveis dos Correios tentou vender o prédio com valor máximo de cerca de R$ 197 milhões. Na época, o prédio tinha valor mínimo estimado em cerca de R$ 168 milhões.

Com aproximadamente 35 mil m², o terreno ocupa a maior parte de uma quadra localizada na Avenida Paulo VI, bairro de classe média alta da capital baiana, a apenas duas quadras da praia.

"Estrategicamente localizado e com potencial para utilização residencial ou comercial, este é o último grande espaço de uma região que hoje é densamente habitada e está entre as mais valorizadas da cidade", destaca a assessoria dos Correios.

A área possui um edifício com 17 pavimentos, 7 elevadores e construções térreas. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².

Em 2019, os Correios desocuparam o edifício, com realocação das suas unidades administrativa e operacional. Atualmente, tanto o terreno quanto a estrutura poderão ser imediatamente utilizados pelos novos proprietários.

Oportunidades em outros estados

Nesse período, há a disponibilidade para venda, por exemplo, de dois prédios comerciais em Brasília, no bairro da Asa Sul, na SEPS 712/912 (Blocos 2 e 3), construídos em terreno de formato retangular. Os edifícios possuem garagem no subsolo, térreo e mais três pavimentos, com área total construída de 10.572,91m², para uso comercial. A região dispõe de serviços públicos, transporte coletivo, comércio, bancos, escolas e ótima infraestrutura.

Outras oportunidades também estarão disponíveis no próximo dia 28 de outubro, quando ocorrerão as licitações de quatro imóveis localizados no Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Nessa data, destaca-se o imóvel localizado em Porto Alegre, um prédio comercial localizado no bairro São Geraldo, uma região ocupada por imóveis comerciais e de serviços, com toda a infraestrutura.

A iniciativa de otimização da carteira imobiliária dos Correios tem o objetivo de racionalizar despesas e arrecadar recursos para investimento na empresa. Desde o início do Feirão, em setembro de 2020, foram alienados 44 imóveis, gerando uma receita para investimentos na ordem de R$ 26 milhões.

Houve a alienação de imóveis em diversos estados. No Distrito Federal, foi realizada a venda de 14 imóveis que não tinham previsão de uso nas operações dos Correios, gerando mais de R$ 7 milhões de retorno.

Um outro imóvel ocioso de representatividade na carteira imobiliária também foi vendido em Minas Gerais. Um terreno com 735 m², com excelente localização na Avenida Oiapoque, Belo Horizonte, foi vendido por R$ 3,6 milhões.

Como participar

As vendas dos imóveis dos Correios serão realizadas em formatos eletrônico e presencial. Para participar do formato virtual, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.

Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas na sede dos Correios no Estado onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o horário de atendimento descrito nos editais.

No site do Feirão (www.feiraodeimoveiscorreios.com.br) é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam.

Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Na página dos Correios no Youtube, estão disponíveis vídeos com imagens panorâmicas dos imóveis à venda.