'Corremos por ele', diz Rezende sobre expulsão de Borel no Bahia

O segundo triunfo do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro veio na base da superação. Na noite desta sexta-feira (15), o tricolor bateu o Náutico por 1x0, mas atuou boa parte do confronto com um jogador a menos depois que Douglas Borel foi expulso.

Borel, aliás, foi o grande personagem da partida nos Aflitos. Ele recebeu o cartão amarelo com apenas dois minutos de jogo, marcou o gol do triunfo aos 12, mas na comemoração tirou a camisa e foi expulso.

Após o apito final, o volante Rezende explicou como foi a reação do elenco com o lateral. Segundo ele, os companheiros passaram força para Borel, que marcou contra o Náutico o seu primeiro gol como profissional.

“Eu cheguei a cumprimentar ele [Douglas Borel] no vestiário, falei que a gente ia correr por ele para sair com esse triunfo. Ele foi muito importante, mesmo sendo expulso ele marcou o gol do nosso triunfo”, analisou Rezende.

O volante valorizou o resultado conquistado pelo Bahia fora de casa. Com os seis pontos, o time segue com 100% de aproveitamento e lidera a Série B do Brasileirão.

“A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, eles vinham de um resultado negativo. Mas o nosso grupo está muito comprometido com o objetivo, a gente já se fechou e vamos assim até o final do campeonato”, completou.