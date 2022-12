Corretor de imóveis é morto durante assalto em Itapuã

Um corretor de imóveis foi morto na manhã desta quinta-feira (15), em Itapuã, em um latrocínio. O crime aconteceu na Rua Olindina, por volta das 6h.

Segundo informações da TV Bahia, a vítima foi identificada como Vitor Ferreira Abud. Ele mora no Matatu, e havia saído cedo para trabalhar, como motorista de aplicativo.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas imagens, divulgadas pela TV Bahia, Vitor está na lateral do carro, com a porta do motorista aberta. Por trás do carro, surge o assaltante, que o aborda. Os dois entram em luta corporal e o bandido atira.

Vitor cai no chão, já baleado. O bandido sai correndo, volta, tenta entrar no carro, e depois pega alguns pertences. Depois, ele aponta a arma para pessoas que estariam se aproximando e sai correndo.