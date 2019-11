Corrida das compras: Veja previsões e produtos à venda na Black Friday

Foi dada a largada! As etiquetas vermelhas com promoções estão por todos os lados nesta sexta-feira (29). A Black Friday começou no país e tem gente que esperou para comprar desde geladeira até estoque de farinha de trigo. Dona de uma fábrica de bolos, a empresária Louise Cerqueira, 35, aguardou por esse momento e pretende garantir logo cedo os ingredientes para as suas encomendas de final de ano.

“Tenho um cadastro em um atacadão e recebi um comunicado de ofertas. Sempre faço compra lá, então sei mais ou menos o preço de cada coisa e vou comparar para ver o que é mesmo promoção ou não”, conta ela, que comanda a Bolos Caseiros da Loi, na Av. Vasco da Gama.

A boleira Louise Cerqueira vai fazer estoque de farinha de trigo para as encomendas de Natal (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A empresária já se preparou deixando os limites dos cartões disponíveis para poder fazer uma compra grande de farinha de trigo, açúcar, ovos e óleo, materiais usados na fabricação dos produtos. A aquisição é estratégica para o Natal, já que na loja dela a demanda por bolos dobra nessa data comemorativa. “E ainda vamos aproveitar para comprar os presentes”, diz.

Mais famosa entre quem busca comprar eletrodomésticos e eletrônicos, a Black Friday também foi esperada pelo técnico de qualidade Murilo Carneiro, 24, que quer pesquisar em lojas físicas e online os valores de uma geladeira inox para modernizar a cozinha de casa. “Ainda não olhei os preços, minha mãe jogou essa bomba para mim”, brinca.

CONFIRA A GALERIA DE OFERTAS EM SALVADOR:

Smartphone Moto G7 Play de R$ 849 por R$699 no Extra (Foto: Divulgação) Perfume Glamour Love Me 75ml dO Boticário de R$ 134,90 por R$ 80,90 (Foto: Divulgação) Kit Niely Gold Shampoo + Condicionador de R$ 12 por R$ 7 nas Drogarias São Paulo (Foto Divulgação) Panetone trufado 580g da Cacau Show de R$ 49,90 por R$ 29,90 na loja do Shopping da Bahia (Foto: Divulgação) Óculos da grife Dior de R$1.429 por R$714,50 nas Óticas Cristalli (Foto: Divulgação) Óculos da grife Miu Miu de R$ R$2.099 por R$839,60 nas Óticas Cristalli (Foto: Divulgação) Festa de réveillon Sete Ondas, na Praia do Flamengo, com 10% de desconto válido para compras pelo Sympla (Foto: Divulgação) Cerimonial Rainha Leonor oferta 20% de desconto para contratos fechados para datas que caiam às sextas e sábados de 2020. Sem desconto, os preços dos contratos vão de R$ 3.250 a R$ 36.400 (Foto: Divulgação/Agência BAPRESS) Camisa Yemanjá de R$ 71 por 49,70 na loja Mel com Dendê no Shopping Bela Vista. Doando 3 peças de roupa em bom estado, o produto sai por R$ 35,50. (Foto: Divulgação) Spray facial antioleosidade 50ml da La Roche-Posay por R$19,90 nas Drogarias São Paulo (Foto: Divulgação) Body de transparência de R$ 169 por R$ 99 na Loja Coreto no Shopping Bela Vista (Foto: Divulgação) Kit Unique Perfume + 2 sabonetes da Yes Cosmetics de R$ 113,70 por R$ 90,90 no Shopping da Bahia (Foto: Reprodução) Sandália Melissa Love Lip de R$ 89,90 por R$ 53,90 na loja da marca no Shopping Barra (Foto: Divulgação)

Enquanto muita gente se segurava até, de fato, chegar esta sexta, as compras cresceram 24% no comércio online só nas 12 primeiras horas da pré-Black Friday, desta quinta (28), segundo estimativa da Ebit/Nielsen, empresa que acompanha a evolução do varejo eletrônico em 25 mil lojas virtuais.

Em 2018, nesse mesmo dia e intervalo de horas, o faturamento foi de R$ 119,7 milhões. Este ano, o número saltou para R$ 149 milhões. Também nas primeiras, horas o tíquete médio registrado foi de R$ 483, um aumento de 12% com relação ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 432. No recorte regional de volume de vendas, o Nordeste apareceu em 3º lugar, com 10% das compras, atrás do Sudeste (66%) e Sul (15%).

“Importante lembrar que, em 2018, a Black Friday aconteceu em uma semana anterior da qual está ocorrendo este ano, acompanhada de um feriado optativo (Dia da Consciência Negra) no esquenta da data”, lembra a líder da Ebit/Nielsen, Ana Szasz. Segundo ela, na edição de 2019, com uma semana à frente, sem feriado, mais próxima do Natal e, ainda, com o dinheiro da primeira parcela do 13º no bolso, o brasileiro vai poder aproveitar mais as oportunidades.

Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a expectativa para as vendas online é de faturamento de R$ 3,45 bilhões na Black Friday. A entidade diz que esse montante é 18% maior que o movimentado na mesma data no ano passado. A ABComm indica que os produtos mais procurados são de celulares, eletrônicos, moda e acessórios, casa e decoração, respectivamente. Para a associação, a previsão média de gastos é de R$ 340.

Consulta grátis

Com todo esse apelo para a data, até o Serasa resolveu aderir e liberar o acesso ao serviço de consulta de CPF e CNPJ. Desta sexta até domingo (1º), a ferramenta Você Consulta poderá ser usada gratuitamente por quem quiser para checar se uma pessoa ou empresa tem alguma pendência ou dívida. Normalmente, uma consulta do tipo custa R$ 35. O preço volta ao normal na segunda (2). A Serasa fez ação similar na Black Friday do ano passado, mas com duração de apenas 24 horas.

Os dados oferecidos no relatório do Você Consulta são mais amplos do que o da consulta grátis que a Serasa oferece de maneira normal. A modalidade paga permite que você acesse histórico de terceiros para ficar ciente de pendências comerciais, anotações negativas, ações judiciais, participações em falências, protestos e registros de cheque sem fundo, além da situação junto à Receita Federal.

Várias queixas

Com tantas ofertas tentadoras pela frente, o alerta é o mesmo de sempre: fique atento para não cair em ciladas. O site Reclame Aqui, que recolhe denúncias de reclamações contra empresas, espera um aumento na média de queixas no site por conta do evento. A novidade é que, nesta edição, eles estão disponibilizando a opção de denúncia através do aplicativo WhatsApp. Segundo a plataforma, cerca de 30 mil reclamações são registradas por dia. O contato para envio de denúncias é o (11) 97062-2753.

Em 2013, quando o Reclame Aqui começou a monitorar o movimento da Black Friday, o total de queixas foi de 8,5 mil em 24 horas de promoções e, segundo o site, o momento revelou que o comércio online não estava preparado para atender a demanda da data. Em 2018, as reclamações chegaram a 5,6 mil. Entre as empresas mais reclamadas está a Americanas, seguida da Casas Bahia e Netshoes.

Fiscalização

Devido aos golpes, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) intensificará a fiscalização em shoppings e comércios de rua neste dia para verificar situações como: aumento de preço dos produtos antes do evento, para, posteriormente, baixá-los na data; falta de informação; descumprimeto de ofertas; e produtos sem preço. O órgão faz monitoramentos desde o início de novembro e a operação já passou por 114 estabelecimentos. Destes, oito foram autuados.

O órgão alerta os consumidores para ficarem atentos a algumas dicas como: verificar o CNPJ e endereço físico da loja no site, caso a compra seja efetuada pela internet; exigir sempre o comprovante de compra como cupom, nota fiscal e contrato; requisitar ao fornecedor que estipule a data de entrega do produto.

Suspeita de que foi enganado? Denuncie.

“A denúncia não precisa de provas. Se o consumidor apresentar as provas, elas vão facilitar o trabalho do órgão. Para o Procon, basta que a pessoa suspeite e apresente essa dúvida, que nós vamos verificar se ela é aceitável ou não”, explica o Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização da superintendência.

Caso desconfiem das ofertas, os consumidores podem denunciar através do aplicativo Procon BA Mobile, pelo e-mail (denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br) ou presencialmente no posto central do órgão, na Rua Carlos Gomes, no Dois de Julho.

Os consumidores soteropolitanos que observarem fraudes nas promoções ou se sentirem lesados por práticas abusivas dos fornecedores, ainda têm a opção de denunciar na instância municipal através da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), através do aplicativo gratuito Codecon Mobile ou no Fala Salvador, pelo número 156. Podem, também, ir à Codecon na Rua Chile, n° 3, das 8h às 17h.

Funcionamento dos Shoppings

Shopping Barra - Das 08 às 23h

Shopping Cajazeiras - Das 9h às 21h

Salvador Norte Shopping - Das 8h às 23h

Salvador Shopping - Das 8h às 23h

Shopping Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Paseo Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Center Lapa - Das 7h às 21h

Shopping Paralela - Das 6h à meia-noite

Shopping Bela Vista - Lojas âncora, das 7h à meia-noite; e Lojas Americanas, 24h

Shopping da Bahia - Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Pão de Açúcar (das 6h às); âncoras e megalojas (das 7h às 23h); demais lojas (das 8h às 23h)

Shopping Piedade - Das 7h às 21h

Outlet Premium Salvador - Das 8h às 22h

Boulevard Shopping Camaçari - Americanas (das 7h às 23h), lojas C&A, Le Biscuit, Nagem, Riachuelo e Renner (das 8h às 22h).

Cuidado com as ciladas!

Pesquise os preços com antecedência - Quem não acompanhou a evolução dos preços durante o ano, vale utilizar os sites que monitoram os valores de produtos para ter uma noção sobre os descontos;

Anote os dados das lojas online - O consumidor deve anotar o endereço físico das lojas online, CNPJ e telefone de contato para conseguir identificar o estabelecimento. Assim, o órgão de defesa do consumidor consegue notificar a empresa;

Pesquise se a loja acumula queixas - O comprador deve checar se o fornecedor, seja loja física ou online, tem reclamações nos serviços de proteção ao consumidor;

Guarde todos os comprovantes - O cliente deve guardar todos os comprovantes da transação de compra e venda e tirar prints da tela onde foi feita a negociação;

Tenha atenção aos prazos de entrega - O cliente deve agendar a entrega por turno e observar se a loja compre o prazo determinado já que muitos pedidos são feitos na Black Friday. O prazo formalizado ajuda na defesa dos direitos do consumidor;

Analise se a compra é mesmo necessária - Antes de comprar na Black Friday, o consumidor não deve se deixar levar pela promoção e lembrar que a data é próxima das festas de final de ano e das matrículas escolares. Assim, o cliente não gera dívidas desnecessárias.

Tenha cuidado com a venda casada - O consumidor deve se atentar para a imposição da venda conjunta de produtos e ainda à inclusão de taxas extras não informadas no ato da compra;

Veja se seus direitos são respeitados - As ofertas anunciadas precisam ser cumpridas e o consumidor deve reclamar no Procon e na Justiça caso a regra não seja seguida. Para denunciar condutas erradas, é possível utilizar o aplicativo PROCON BA Mobile;

O cliente tem direito a se arrepender - Em caso de compras fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de sete dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o seu dinheiro de volta. O prazo é contado a partir da data da compra ou da entrega do produto ao comprador;

Veja se a embalagem do produto traz informações corretas - Produtos nacionais ou importados devem apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade e quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores;

*Em caso de necessidade, o consumidor pode procurar o Procon-BA, que fica na Rua Carlos Gomes, nº 746, Dois de Julho. O órgão funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para mais informações: (71) 3116-5785.

