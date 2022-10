Cortes na educação gera novo protesto de estudantes na Bahia

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), realizaram, nesta terça-feira (18), um novo protesto contra os cortes feitos pelo governo federal na área da Educação.

O ato, que começou por volta das 10h20, na Praça do Campo Grande, seguiu até a Praça Municipal com centenas de estudantes erguendo cartazes com frases como "Sem educação já basta o presidente" e "Educação não é mercado".

Entre os que reivindicavam o fim dos cortes na educação estava a aluna de comunicação da Ufba Grazy Oliveira, 19 anos. Sua trajetória na universidade pública é uma das principais razões pela qual entende a importância de lutar contra o desmonte da instituição.

"Sendo uma estudante índigena e cotista não havia como eu não estar presente. Essa possibilidade de entrada na universidade é uma das coisas que o presidente quer acabar e não podemos aceitar. A presença de pessoas negras, quilombolas e indígenas não é um privilégio, é uma questão de necessidade", defende ela.

Jessica Brito Santana, 24 anos, também da Ufba, ecoa as palavras e motivações da sua colega. Ela entrou na universidade como estudante do curso do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Humanidades, concluiu a graduação e agora cursa Jornalismo.

"Estar presente é manifestar minha indignação pelos últimos quatro anos de ataque ao MEC [Ministério da Educação]. Pessoas pretas e pobres como eu são as mais afetadas, então eu não poderia ficar em casa", enfatiza Jessica.

Além de Salvador, outros protestos foram realizados por alunos de Irecê (Rodoviária), Valença (Praça da República), Porto Seguro (Trevo do Cabral), Eunápolis (UNEB), Barreiras (Praça da Coruja), Ilhéus (Praça da Iren), Itabuna (Jardim do Ó), Feira de Santana (Em frente ao Colégio Gastão) e Santo Antônio de Jesus (Praça das Vans).