Costa do Sauipe aposta na retomada de eventos

A Aviva, detentora da Costa do Sauípe e Rio Quente, além do parque aquático Hot Park, se preparou para a retomada de eventos em seus destinos, com a adoção de mais de 170 novos procedimentos de segurança e proteção contra a covid-19, 65 mil novos materiais de operação adaptados aos protocolos e cerca de 13 mil sinalizações nos destinos. Isso tudo, além da experiência da equipe. No ano passado, já seguindo novos protocolos de segurança e com capacidade reduzida, a Costa do Sauípe recebeu dois eventos, um da GoEyewear, voltado para clientes e representantes de óticas da região Nordeste, e outro da Agaxtur. No segundo semestre de 2021, há a previsão da realização de mais dois.

Investimentos

A empresa vem realizando diversos investimentos em melhorias e na implementação dos novos protocolos de segurança. São R$ 10 milhões já investidos em infraestrutura e equipamentos, R$ 6 milhões em tecnologia wi-fi e R$ 19 milhões na renovação do Sauípe Premium Brisa. Mesmo sem restrições por parte do poder público, a direção da Costa do Sauipe optou por trabalhar com uma ocupação média pouco acima de 50%.

Na terra e no ar

Depois de anunciar Salvador como uma das cidades escolhidas para receber os primeiros voos da Itapemirim Transportes Aéreos, a ITA, o Grupo Itapemirim anunciou uma parceria inédita da Viação Itapemirim com o Salvador Bahia Airport. Pelo acordo, a empresa passa a realizar o transporte de embarque e desembarque de passageiros com voos alocados em área remota. Na operação, serão disponibilizados três ônibus do modelo Paradiso 1200 da Geração 7, semi leito e com capacidade para 42 clientes. Todos os veículos utilizados na operação contarão com a já conhecida identidade visual da empresa, com destaque para o “amarelo Itapemirim”, como são chamados os ônibus da empresa. A Viação Itapemirim atende 2,5 milhões de passageiros por ano, em 2.700 cidades de 19 estados brasileiros, com mais de 300 ônibus em operação. Já a ITA chega com a proposta de democratizar a aviação comercial brasileira. Será a única companhia a operar voos domésticos com franquia de bagagem gratuita para todos os passageiros, além de oferecer mais espaço entre as poltronas em todas as fileiras e marcação de assentos sem custo adicional.

Quem paga a conta

Após sete meses de queda, a taxa de endividamento da população de Salvador aumentou de 59,1% para 60,5% entre abril e maio, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumido (PEIC), da Fecomércio-BA. Atualmente, 562,3 mil famílias estão com algum tipo de dívida – 13,2 mil a mais do que em abril. Já a inadimplência permaneceu estável, com 23,2% das famílias sem conseguir dar conta dos compromissos financeiros assumidos. “A princípio é um bom sinal, pois o aumento do endividamento com a manutenção da inadimplência é sempre um bom caminho. No entanto, seria importante voltar aos níveis registrados no pré-pandemia, oscilando próximo aos 15%”, avalia o consultor econômico da Fecomércio-Ba, Guilherme Dietze. Outro sinal positivo é a queda no número de famílias que reconhecem não ter condições de pagar as dívidas em atraso, de,2% para 7,8%, acrescenta.

Na final

A startup baiana Chef2Chef é uma das finalistas do Open Finance Awards, primeira premiação de startups com soluções para open banking do Brasil. A plataforma está concorrendo na categoria de soluções de marketplace. A plataforma lançou uma solução inovadora para o mercado de food service, com o Wallet Digital, serviço que oferece crédito sem juros para seus clientes comprarem produtos dos fornecedores inscritos na plataforma. A startup é um marketplace de produtos semifinalizados para restaurantes, bares e conveniências, como sobremesas, petiscos e outros.

Expansão

A startup baiana de mobilidade urbana e de serviço de delivery, Giross, finalizou 2020 em 32 cidades da Bahia e agora a empresa chega ao Maranhão. Imperatriz e Açailândia foram as duas primeiras cidades escolhidas. A ideia é fechar 2021 operando em cerca de 10 cidades do estado. De acordo com Filipe Martins, CEO da Giross, o Maranhão traz um mercado relevante para o negócio, uma vez que a startup já chega em terras maranhense com grandes parcerias do ramo farmacêutico, como a Hiper Farma e Ultra Popular. A plataforma já realizou mais de 300 mil corridas nas 32 cidades que opera na Bahia, como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Brumado. Destas, 80% foram entregas delivery, totalizando cerca de 240.000 em todo o estado.