Costa do Sauipe oferece novas atrações para toda família 

Você está preparado ou preparada para viver a Bahia de verdade? Se sua opção for se hospedar em um dos apartamentos de Costa do Sauipe, único resort de bandeira brasileira presente em Mata de São João, saiba que essa será uma das experiências mais agradáveis e felizes que poderá ter em viagens.

Além das comodidades garantidas em um all inclusive, o lugar é cercado por mata atlântica, conta com acesso direto à praia, programações de lazer e cultura para todas as idades e gostos. Atualmente, uma grande reforma está sendo executada para deixar as acomodações mais confortáveis e modernas.

Desde que se tornou detentora de Costa do Sauipe, a empresa Aviva já investiu R$ 85 milhões na revitalização do complexo, incluindo reforma de apartamentos, construção da orla que dá acesso à praia, contando com estações em sua extensão para descanso, banheiros, quiosques, bares, escolinha de surf e iluminação para quem gosta de caminhar à noite.

O projeto contemplou ações de paisagismo, sistemas de irrigação, criação de um viveiro para repor as plantas, e adequação à pauta ESG com iniciativas de eficiência energética, bem como sistemas de aquecimento de ar para otimizar o consumo de gás.

Tudo isso somado à construção da Quermesse da Vila, com roda gigante, carrossel e até a Vila Assombrada, um casarão habitado por personagens inspirados na obra “Assombrações do Recife Velho”, do escritor pernambucano Gilberto Freyre, que retrata histórias de 12 casarões e prédios mal-assombrados na cidade. Esta atração é para crianças a partir de 10 anos, que entram acompanhadas por um adulto, que não tenha problemas cardíacos ou labirintite, não esteja grávida e não seja sensível a estímulos visuais apavorantes.

Sauipe é um destino para viver em família ou entre amigos. É para se ter a mais real experiência de baianidade com muitas histórias para contar, recheadas de sabores da culinária local, com as cores vivas de um belo pôr do sol, com os ritmos musicais que provocam movimentos involuntários de nossas pernas e muita memória afetiva despertada ao percorrer a Vila Nova da Praia. Ali estão um coreto para apresentações musicais, a igreja cercada por árvores, sorveteria e restaurantes e até um circo, com uma programação diferente todos os dias.

“A Vila Nova da Praia talvez seja o ativo mais importante de Costa do Sauipe, porque remete ao Pelourinho e à uma cidade do interior. Tem as pousadas ao lado, trazendo uma questão arquitetônica. Então, você está dentro de um resort, mas não tem a sensação de um serviço pasteurizado; ele tem características muito claras da cultura baiana”, ressalta Paulo Schneider, Diretor de Operações da Aviva.

Se o visitante quiser ainda dar uma esticadinha até Salvador ou outro local para conhecer e experimentar outros passeios, basta solicitar o serviço “Na Bahia Tem” e contar com o transfer para fazer um bate-volta. Simples, rápido e confortável.

“A gente procura fazer atividade com o público infantil a partir das 9h da manhã com ideia de que eles possam tomar o café com os pais, para viver este momento familiar. Depois os pais vão curtir seus momentos e deixam as crianças com os monitores até às 18h. E à noite nossos espetáculos são familiares para que todos possam curtir juntos”. Robson Maiorali - Coordenador de Experiência de Entretenimento

Turistando na Bahia é um projeto do Correio com o patrocínio da Prefeitura de Camaçari, Larco e Costa do Sauipe.



