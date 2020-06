Covid-19: artilheiro do Bahia faz vídeo para torcedor que ficou 82 dias internado

Após uma batalha que durou 82 dias, o engenheiro civil Luis Artime Freitas de Oliveira, um dos 20 primeiros baianos oficialmente infectados pelo novo coronavírus, finalmente recebeu alta do hospital. E o torcedor do Bahia de 51 anos recebeu, como presente, nada menos do que uma mensagem do artilheiro Gilberto.

“Parabéns pela sua recuperação. Que Deus abençoe e te proteja! Espero que logo, logo voltem os nossos jogos para vocês ver o Bahia ser campeão esse ano, se Deus abençoar”, disse o goleador. Confira o vídeo do momento:

Confira o momento que Artime assistiu ao vídeo:

No dia 15 de maio, aniversário de 51 anos de Artime, pela primeira vez, mãe e filhos, unidos, viram o pai pessoalmente, em uma pequena comemoração de aniversário feita pela equipe médica. Na ocasião, outro jogador do Bahia, o meio-campista Flávio, gravou um vídeo para o paciente.

"Assim que a pandemia passar, vou procurar todas as pessoas e agradecer, inclusive aos jogadores do Bahia. Eu realmente gosto desse time, das pessoas que trabalham lá. Sou tímido e fico feliz com essa homenagem. O clube tem um perfil de adotar questões sociais e vejo o meu caso como um desse também. É o torcedor que estava numa situação difícil e recebeu uma homenagem", disse Artime.

Confira a história completa de superação de Luis Artime Freitas de Oliveira

Para o médico infectologista Adriano Oliveira, que acompanhou o paciente, o exemplo de superação de Artime reforça a mensagem de que ter o resultado positivo de coronavírus não significa um atestado de óbito. “Dados gerais mostram que a maioria dos infectados pela doença não precisam de UTI. Os que precisam, ficam, em média, 14 dias. O caso de Artime é um ponto fora da curva. Existem pontos fora da curva, mas o dele, no Hospital Aliança, foi o mais expressivo”, concluiu.

Segundo o último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Salvador possui quase 13 mil pessoas que se infectaram pelo novo coronavírus. Dessas, 4.110 estão curadas. Já a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) afirma que, das mais de 23 mil pessoas infectadas pela doença, 8.430 estão recuperadas. No Brasil, são cerca de 600 mil infectados e 253.570 curados.

Artime confirmou a necessidade da esperança: "Eu permito que esses vídeos passem, pois acredito que outras pessoas vão se recuperar e se inspirar com o exemplo. Que ninguém perca a esperança de vencer essa batalha!".

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.