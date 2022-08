Covid-19: Bahia registra 4 mortes e 937 novos casos nas últimas 24h

A Bahia registrou mais um dia de crescimento nos casos de covid-19. Nas últimas 24h, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia, houve detecção de 937 pessoas infectadas com o coronavírus, além de quatro novas mortes. O documento aponta ainda a recuperação de 962 pessoas.

Com a atualização de dados, o estado soma 1.682.464 casos confirmados desde o início da pandemia. Destes, 1.650.943 já são considerados recuperados, 915 estão ativos e 30.606 não resistiram e morreram em decorrência da doença. O boletim contabiliza ainda 1.994.598 casos descartados e 359.367 em investigação. Os dados ainda podem sofrer alterações.

Todos os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quarta-feira.

Vacinação

Nesta quarta, a Bahia chegou à marca de 11.672.850 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.845.479 com a segunda dose ou dose única, 7.077.727 com a dose de reforço e 1.866.120 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.028.590 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 642.994 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 30.366 tomaram a primeira dose.