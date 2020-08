Covid-19: Bahia registra 4.202 casos e 55 mortes nas últimas 24 horas

A Bahia registrou nesta sexta-feira (7) 4.202 casos de covid-19 (taxa de crescimento de +2,3%), 54 mortes (+1,4%) e 3.338 curados (+2,0%) nas últimas 24 horas. Dos 187.892 casos confirmados desde o início da pandemia, 169.322 já são considerados curados, 14.727 encontram-se ativos e 3.843 tiveram óbito confirmado para coronavírus. No estado, 16.203 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 411 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (33,29%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Almadina (4.172,77), Dário Meira (4.164,33), Gandu (3.681,66), Itajuípe (3.625,98) e Itapé (3.412,85).

O boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza ainda 367.064 casos descartados e 82.382 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira (7).

A taxa de ocupação de leitos de UTI está abaixo de 65%: a UTI adulto está em 64% de ocupação; a taxa de UTI pediátrica é 37%. A ocupação da enfermaria adulto é de 45% e a enfermaria pediátrica está em 56%.

Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.