Covid-19: Cachoeira vai receber R$ 800 mil e 30 novos leitos exclusivos

A cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, vai receber R$ 800 mil para combater a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O valor é referente à emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Paulo Magalhães.

Além disso, o município deve receber dez leitos de UTI com respiradores, 20 leitos de retaguarda, uma sala de estabilização e duas novas ambulâncias.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (3) pela Prefeitura de Cachoeira. Em reunião para discutir medidas contra o coronavírus na cidade, o prefeito Tato, acompanhado pelo provedor da Santa Casa de Cachoeira, Luiz Araújo; da secretária de Saúde, Sinara do Rosário, e do deputado federal Paulo Magalhães, se reuniram com o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.