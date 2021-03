Covid-19: Ceasa e mercados do Estado passam por desinfecção

Com o agravamento da pandemia, o Governo do Estado montou um pacote de ações de combate à covid-19, uma delas é a realização de novas desinfecções e distribuição de máscaras no Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa), o maior da Bahia, e nos Mercados do Rio Vermelho (Ceasinha), Paripe, Ogunjá e 7 Portas. A primeira ocorreu neste domingo (7), no Mercado do Ogunjá, que foi completamente desinfectado.

A operação é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), responsável pelos equipamentos, e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), com o apoio da Secretaria do Planejamento (Seplan). O cronograma de desinfecções e distribuição de máscaras irá até o início de abril.

“A pandemia se agravou e estamos tomando todos os cuidados necessários para diminuir a transmissibilidade. As operações visam proteger os permissionários e clientes neste momento tão delicado. Além da limpeza total do Ceasa e mercados, que prestam um serviço essencial à população, que é o abastecimento de alimentos, vamos distribuir 7,5 mil máscaras”, declara o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini, explica que o Governo está reforçando ainda mais as ações preventivas para evitar a proliferação do coronavírus e a descontaminação faz parte desse processo. "O Mercado do Ogunjá é um local com bastante fluxo de pessoas e essa profilaxia é um dos cuidados que a administração tem, não apenas com os permissionários, mas com os clientes. Porém, mesmo com a limpeza é essencial que continuem utilizando máscaras, além da higienização frequente das mãos", ressalta.

“Esta é uma ação necessária para ampliar a segurança sanitária do mercado, neste momento em que enfrentamos um crescimento da pandemia, e que vai ao encontro de diversas outras ações voltadas para proteção da população e de combate à covid-19, lembrando que precisamos do envolvimento de toda a sociedade para o uso de máscaras, higienização constante das mãos e prática do distanciamento social”, destaca o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro. As informações são da Ascom/SDE.

07/05/2021