Covid-19: cidade baiana retoma uso obrigatório de máscaras após aumento nos casos

Os moradores da cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, terão de voltar a usar máscara em todos os ambientes fechados. A determinação foi divulgada nesta sexta-feira (17) pelas secretarias de Saúde e de Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária do município.

O motivo é o aumento no número de novos casos da Covid-19 na cidade. Segundo o boletim epidemiológico, Formosa do Rio Preto registrou 2.186 casos confirmados da doença. Atualmente já 57 casos ativos, 66 casos em monitoramento e três pessoas internadas em hospital. Desde o início da pandemia, 34 pessoas morreram em decorrencia da doença.

Segundo a prefeitura da cidade, todas as Unidades Básicas de Saúde estão habilitadas a realizar a testagem e monitoramento de casos leves, sendo ainda o Hospital Dr. Altino Lemos Santiago, a referência para pacientes com sintomas moderados e graves.