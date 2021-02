Covid-19: Em 5º dia de recorde de pacientes em UTIs, BA registra mais 5.025 novos casos 

A Bahia registrou 66 mortes e 5.025 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,8%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta terça (23). No mesmo período, 3.932 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).



Esse é o terceiro maior número de registros de novos casos no ano, e o maior em fevereiro. Em 2021, apenas nos dias 16 e 15 de janeiro, o estado registrou mais contaminados em 24 horas do que nesta terça.



Além disso, pelo quinto dia consecutivo, a Sesab registra o maior número de pacientes internados em UTIs Covid-19 desde o início da pandemia. São 915 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia.



Desta sexta, o estado tem toque de recolher. A medida, válida por sete dias, teve horário ampliado na segunda (de 20 às 5h), e tem possibilidade de prorrogação.



A expectativa do Governo do Estado é que a medida provoque uma redução da taxa de crescimento da Covid-19 no estado.



Taxa de letalidade no estado é de 1,72%



As 66 mortes ocorreram em diversas datas, porém a confirmação e registro das mortes foram realizados nesta terça. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 11.320, representando uma letalidade de 1,71%.



Dos 660.506 casos confirmados desde o início da pandemia, 631.606 já são considerados recuperados e 17.580 encontram-se ativos. Na Bahia, 42.097 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.