Covid-19: Hospital de Campanha na Fonte Nova abre 10 novos leitos de UTI

O Hospital de Campanha na Arena Fonte Nova, localizado em Salvador, abriu, nesta sexta-feira (26), 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), completando a oferta total de 200 leitos, sendo 100 de UTI e 100 clínicos, ampliando assim o acolhimento e tratamento aos pacientes com covid-19 na Bahia.

Reaberta no início de março, a unidade foi disponibilizando os leitos de forma progressiva e chegou à sua capacidade máxima 20 dias depois do início das suas operações. Com o pleno funcionamento do hospital da Fonte Nova e com a abertura dos leitos do Hospital Metropolitano, a Bahia chega a quase quatro mil leitos destinados para tratar pacientes com o novo coronavírus.

"Temos nos empenhado na abertura de leitos para atender os pacientes acometidos com a Covid-19, mas a população precisa entender que estamos chegando no limite dessa abertura. Não há no estado nem equipes de profissionais para seguirmos nesse ritmo", afirmou o secretário Fábio Vilas-Boas. Ele acrescenta que o fundamental é continuar a prevenção. Usar máscaras, não aglomerar, lavar as mãos e se cuidar até que todos possam ser imunizados e a situação se normalize.

A gestão do hospital de campanha está sob a responsabilidade das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). “O desafio de abrir 200 leitos em um prazo tão curto foi intenso. Sensível ao chamado para cooperar neste momento crítico de combate à pandemia, a OSID segue o seu legado de Amar e Servir”, declarou o assessor corporativo das Obras Sociais Irmã Dulce, Sérgio Lopes.