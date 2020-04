Covid-19: Niterói impede entrada de táxis de outros municípios

A prefeitura de Niterói, no Grande Rio, decidiu proibir a entrada e circulação no município de táxis de cidades vizinhas. A proibição começa amanhã (4) e se estende até o próximo dia 18. O objetivo, segundo o prefeito Rodrigo Neves, é manter o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, Niterói tem 63 casos confirmados e uma morte provocada pela doença. Dos casos confirmados, segundo a prefeitura, 16 estão internados, sendo nove em unidades de terapia intensiva (UTIs) e 22 em isolamento domiciliar monitorado.

Niterói também reduziu de 45% para 30% a frota de ônibus intermunicipais que circulavam no terminal municipal João Goulart antes da pandemia. Caminhões e outros transportes de carga não sofrerão restrições para fazer entregas.