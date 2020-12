Covid-19: Rainha Elizabeth e príncipe Philip terão prioridade na vacinação

A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip devem estar entre os primeiros a receberem a vacina contra a Covid-19. A previsão é de que, nas próximas semanas, os dois serão vacinados com as doses produzidas pelos laboratórios americano Pfizer e alemão BioNTech.

O objetivo é encorajar para que outras pessoas também se vacinem. Eles, entretanto, esperam na fila de injeções reservadas à população com mais de 80 anos e aos profissionais de saúde. Os dois, provavelmente, divulgarão a iniciativa para combater as desinformações que circulam.

Os outros membros da família real britânico não terão prioridade em relação aos outros cidadãos. Por isso, o duque e a duquesa de Cambridge, William e Catherine, só terão acesso no próximo ano. As informações são do jornal Daily Mail.