Covid-19: Sesab confirma três mortes causadas por variante de Manaus

A Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, da Sesab, informou nesta quinta-feira (4) que foram confirmadas três mortes causadas pela variante P.1, de Manaus, do novo coronavírus.

A cepa está presente em território baiano desde fevereiro deste ano, e já infectou oficialmente 17 pessoas no estado.

Um estudo do final de fevereiro, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Amazônia, constatou que a carga viral de pacientes contaminados pela cepa P.1 é bem maior do que em pacientes com outras cepas que circulam no Amazonas.

Com isso, a variante é considerada de risco por causa das mutações que apresentam e estão diretamente relacionadas a um aumento de transmissibilidade e maior gravidade dos quadros e risco de morte.

A Sesab pede que unidades notificadoras fortaleçam as atividades de controle da covid-19, se mantendo atentas aos atendimentos dos casos suspeitos e realizando a notificação tanto dos suspeitos, quanto dos confirmados, atentando para o rastreamento dos contatos de todos os casos.