Covid-19: taxistas e motoristas de app também vão receber auxílio da prefeitura

A prefeitura vai ampliar dois benefícios para as pessoas mais pobres e que foram atingidas pelos efeitos da pandemia do coronavírus: a concessão de cestas básicas todo mês a mais 25 mil famílias e o pagamento de um mês do Salvador para Todos (R$ 270) para os taxistas, auxiliares e motoristas de aplicativos pertencentes à faixa etária de 40 a 60 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto na manhã desta sexta-feira da Paixão (10).

Segundo o prefeito, as pessoas que receberão cestas básicas serão cadastradas a partir da próxima semana, dentre elas 1,5 mil mototaxistas, além de guias e monitores de turismo mais carentes e que ficaram sem qualquer tipo de renda nesse período. “Essas pessoas são aquelas em condição de extrema pobreza, que têm um risco neste momento de passarem fome em função do coronavírus e que vão ter apoio com as cestas básicas”, afirmou ACM Neto.

Com relação à ampliação do Salvador por Todos, a medida foi tomada após inúmeros pedidos recebidos pela Prefeitura dos taxistas, auxiliares e motoristas de aplicativos, que também deixaram de ter renda. Neste caso, a administração municipal vai pagar a esses trabalhadores, inicialmente, um mês do benefício, no valor de R$270. Na primeira etapa, o programa beneficia por três meses, dentre outras categorias, motoristas dessas atividades acima de 60 anos cadastrados pela Prefeitura.

“O governo federal anunciou que os R$ 600 de auxílio emergencial vão chegar também para os motoristas, mas, sabemos que a fome não espera e, por isso, já autorizei a inclusão, no primeiro mês do Salvador por Todos, para estes profissionais que têm entre 40 e 60 anos. Vamos aguardar pra ver se o apoio do governo federal chega e, caso contrário, a Prefeitura continuará aberta ao diálogo e, quem sabe, anunciar novos apoios. Quero com isso dizer que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para ajudar quem mais precisa e, juntos, vencermos o coronavírus”, finalizou o prefeito.

Desde o início das medidas de restrição anunciadas pela administração municipal, em março, a Prefeitura iniciou a distribuição de quase 170 mil cestas básicas por mês. Dentre os beneficiados estão cada um dos alunos da rede municipal de ensino e de creches conveniadas e ingressos no programa Pé na Escola. A lista inclui também as famílias com crianças com microcefalia, 44 abrigos de idosos, organizações sociais que possuem parceria com o município para assistência a pessoas com deficiência e para crianças acolhidas em unidades parceiras da Prefeitura.

Salvador por Todos

Desenvolvido através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), o Salvador por Todos foi iniciado na segunda-feira (6) e, inicialmente, beneficia mais de 20 mil trabalhadores informais da cidade. O saque de R$270 por três meses, prorrogável por mais três meses caso seja necessário, está sendo realizado através das agências da Caixa Econômica Federal ou lotéricas, mediante cronograma.

Dentre as categorias beneficiadas estão a de ambulantes, guardadores de carro que deixaram de faturar com a isenção temporária das vagas de Zona Azul na cidade, baleiros, baianas de acarajé, recicladores, taxistas e mototaxistas acima de 60 anos e motoristas de aplicativo também com idade superior a 60 anos. Os trabalhadores devem estar cadastrados na Prefeitura até o dia 20 de março e, para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site www. salvadorportodos. salvador. ba. gov. br .