Covid-19: Vanderlei Luxemburgo recebe alta após 11 dias internado

O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta nesta terça-feira (22) após 11 dias internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência de uma segunda contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). A primeira infecção do treinador foi em julho, quando ainda dirigia o Palmeiras. Na ocasião, apesar de assintomático, ele foi temporariamente afastado das atividades.

Em vídeo publicado em seu perfil no Twitter, Luxemburgo agradeceu à equipe médica do hospital e às mensagens que recebeu de familiares, amigos e fãs. “Estou indo para casa. Recebi alta, graças a Deus. Passei por essa. Vencemos o vírus. Vara de marmelo enverga mas não quebra”, declarou o técnico, de 68 anos.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital no último dia 15, o treinador havia sido internado quatro dias antes com “quadro moderado” da contaminação pela covid-19. Na sexta-feira passada (18), Luxemburgo gravou um vídeo afirmando que estava “quase bom”, que a voz (que permanece) rouca era por conta da tosse, mas que a febre tinha ido embora e as complicações no pulmão haviam reduzido “bastante”.

Luxemburgo está sem clube desde a demissão do Palmeiras, em 14 de outubro, após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba, no Allianz Parque, em São Paulo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele havia assumido o Verdão em meados de dezembro do ano passado e tinha vínculo até 2021. Apesar do título do Campeonato Paulista e do aproveitamento acima de 61%, o desempenho irregular da equipe marcou o trabalho do técnico, que viveu a quinta passagem da carreira pelo Alviverde.