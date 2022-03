Covid: mais de 1 milhão de doses de reforço da vacina foram aplicadas em Salvador

Mais de 1 milhão de doses de reforço da vacina contra covid-19 já foram aplicadas em Salvador. Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Léo Prates, outras 600 mil pessoas estão com a dose atrasada.

"Apesar do número expressivo, mais de 600 mil pessoas estão com reforço em atraso, e isso pode comprometer o enfrentamento à pandemia", escreveu o secretário no Twitter. Ele alertou para o mutirão da terceira dose, que acontece nesta quinta-feira (10) na cidade.

Bom dia! Batemos a marca de 1 milhão de doses de reforço, aplicadas em Salvador. Apesar do número expressivo, mais de 600 mil pessoas estão com reforço em atraso, e isso pode comprometer o enfrentamento à pandemia. Peço a vocês, aproveitem o mutirão da 3a dose hoje e se vacinem! — Leo Prates (@LeonardoPrates4) March 10, 2022

Confira a estratégia de vacinação da dose reforço hoje:

3ª DOSE:

* PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 9/11/2021;

* IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 12/1/2022;

* GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 06/10/2021

Drive-thru (9h às 16h): Shopping Bela Vista.

Pontos fixos (8h às 16h): USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Boa Vista de São Caetano, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Curralinho, USF Parque de Pituaçu, UBS Vale dos Lagos, USF Gal Costa, USF São Marcos, USF Joanes Leste, USF Colinas de Periperi, USF Vista Alegre, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF San Martim I, USF Santa Mônica, USF Cajazeiras X e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

Drive-thrus (8h às 21h): Arena Fonte Nova (Nazaré), 5º Centro de Saúde (Barris) e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).



Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro de Saúde (Barris), Home Center Ferreira Costa (Avenida Paralela) e Shopping Bela Vista (9h às 21h).