Covid no mundo música: artistas baianos testam positivo para doença

Desde a virada do ano, inúmeros artistas, especialmente da música, anunciaram que foram contaminados estão com a doença. Nesta quinta (6), os baianos Margareth Menezes, Tuca Fernandes e Simaria, da dupla com Simome, divulgaram comunicados de que tinham testado positivo para a covid-19.

De acordo com sua assessoria, Margareth apresenta sintomas gripais leves, mas está bem e em isolamento, se recuperando em casa, em Salvador. Por conta da doença, a participação que ela faria no show “Meu caso é Caraíva”, de Mariana Aydar, neste sábado (8), em Caraíva, Porto Seguro, foi cancelada. Nas redes sociais, a cantora apareceu em vídeo utilizando duas máscaras de proteção e tranquilizou seus seguidores:

“Testei positivo para a covid, mas estou bem. Só tenho que agradecer a ciência e pessoas que dedicam a vida a salvar outras, esse é o papel de pessoas que trabalham na saúde”.

Margareth também ressaltou que não enfrentava problemas mais graves devido à vacina e destacou a importância do imunizante: “Há muito tempo que a vacina é usada como prevenção, fortalecimento e ferramenta para debelar doenças contagiosas”, concluiu a artista.

O cantor Tuca Fernandes informou em comunicado que segue com sintomas leves e em isolamento. Ele também cancelou as apresentações que faria no final de semana e valorizou a vacinação. "Tuca ressalta a importância da vacinação e reforça que está completamente imunizado", apontou a nota.

Simaria não se contaminou sozinha, além dela outros três músicos de sua banda também foram infectados. Em comunicado, o escritório que representa a dupla sertaneja informou que ela segue em isolamento e recebendo todos os cuidados. Os shows que Simone e Simaria fariam na sexta-feira (7), em Florianopólis, Santa Catarina, e no sábado (8), em Praia Grande, São Paulo, foram adiados.

E não para por aí. No dia anterior, quarta (5), foi o cantor Márcio Victor, líder da banda Psirico, que anunciou que estava com covid. A nota enviada pelo escritório da banda revelou que ele está em isolamento, vacinado e assintomático. Nas redes sociais, o artista explicou que realiza o teste para detecção da doença todas as vezes que retorna de uma viagem e dessa vez o resultado saiu positivo. “Eu to bem, to me cuidando, vou ficar bem logo para chegar aí [em Jaborandi] quebrando e amassando”, disse o baiano. Apesar da expectativa do cantor, sua participação em um luau na cidade de Jaborandi, no oeste da Bahia, foi cancelada.

Quem já se livrou da doença foi o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, que estava com covid na semana passada. O marido de Carla Perez informou da contaminação em um vídeo nas suas redes sociais, publicado no último dia 29. Com isso, as apresentações da banda no Réveillon foram canceladas. Nesta quinta, ele avisou aos seguidores que testou negativo para covid-19. “Alô. Alô minha torcida. Invadindo o insta aqui do Harmonia por dois motivos super especiais. Primeiro, painho testou negativo, graças a Deus tô liberado. E aí a gente vai dar sequência na minha agenda, nas outras coisas. Já posso abraçar, já posso beijar minha mulher, tá tudo certo, vamo que vamo”, comemorou Xanddy.

Além dos artistas baianos, outros também se contaminaram. A cantora pernambucana Duda Beat e parte de sua equipe estão com covid. O anúncio foi feito na quarta-feira em um comunicado. Duda foi uma das atrações das apresentações no vilarejo de Caraíva, na região Sul da Bahia. Além dela, o sertanejo Gusttavo Lima também testou positivo na quarta. No mesmo dia, a cantora Gloria Groove gravou um vídeo em suas redes sociais para contar que estava com a doença desde segunda-feira (3). Na segunda, quem também anunciou a contaminação foi o sambista Dudu Nobre. E na terça (4), o sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, além de parte da sua equipe, também confirmaram o diagnóstico de covid-19.

No primeiro dia de 2022, testou positivo para a covid-19 a cantora Preta Gil. Essa é a segunda vez que Preta pega a doença. E no dia anterior, quem anunciou que estava de covid foram os irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim, integrantes da banda Melim. Já na véspera do Réveillon foi o cantor Mariano, da dupla com o Munhoz, que veio a público informar o teste positivo para a doença, além do cancelamento dos shows de fim de ano.

No dia 22 de dezembro, Caetano Veloso foi outro artista que pegou o vírus. O cantor e compositor ficou assintomático. Ele tinha acabado de chegar em Salvador no dia com Paula Lavigne, que também foi diagnosticada com a doença, após uma série de viagens pelo país. Caetano recebeu as três doses da vacina contra a covid-19. Já a empresária iria tomar a terceira dose no dia que fez o teste.

Além dos músicos, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno comunicou que testou positivo para a covid no dia 2 de janeiro. No dia anterior o streamer Casimiro Miguel contou que teve dor de garganta e precisou fazer repouso por conta da contaminação com o coronavírus. No Natal, a influenciadora digital baiana Gabriela Pugliesi também revelou que havia se contaminado com a covid-19 pela segunda vez.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.