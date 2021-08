Crébito ou Dérbito? Nubank agora permite parcelar compras no débito em até 12 vezes

Sem cartão de crédito? Sem problemas. Pelo menos para os clientes do Nubank. O banco digital lançou nesta segunda-feira (9) a opção de parcelar compras no débito em até 12 vezes.

De acordo com a empresa, a opção está disponível apenas para compras com valor mínimo de R$ 30. O modelo de parcelamento pode ser escolhido através do aplicativo.

O banco testava essa modalidade com alguns usuários desde o dia 23 julho e anunciou abertamente só agora.

“A função é uma boa alternativa, já que algumas compras não oferecem opção de parcelamento no ato da aquisição, mas diluir o gasto em várias parcelas pode facilitar os pagamentos do mês”, afirmou a empresa.

Para poder ter acesso à função, a quantia precisa ter sido paga à vista, em operações que não permitam o parcelamento no ato da compra.