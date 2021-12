CredSalvador recebe 2,7 mil pedidos de empréstimo quatro dias após lançamento

Quatro dias após a prefeitura lançar o Programa CredSalvador, que oferece empréstimos com juros abaixo do mercado e de forma menos burocrática para empreendedores, cerca de 2.700 pessoas já acionaram a plataforma. Deste total, 1.240 contratos foram elaborados, o que representa R$ 1,5 milhão em investimentos, e 50 deles terão o recurso liberado na próxima semana. Nesta sexta-feira (17), as primeiras trabalhadoras contempladas estiveram com o prefeito Bruno Reis.

A produtora cultural Alessandra Batista, 49 anos, foi a primeira as ser contemplada. Moradora do Trobogy, ela tem uma empresa que promove eventos e contou que foi impactada pela pandemia. “São quase dois anos com tudo parado. Já tinha buscado empréstimo nos bancos, mas existe uma série de burocracias. Vi o anúncio do programa nas redes sociais e na imprensa, e resolvi tentar. Fiz o cadastro e, em seguida, me ligaram. Estou muito feliz”, disse.

A pequena empresa tem cinco trabalhadores informais. O prefeito Bruno Reis disse que o objetivo do programa é fomentar a economia e destacou a celeridade dos processos. “Banco algum leva tão pouco tempo para liberar crédito rápido assim. Dessa forma estamos transformando a vida das pessoas de diversos bairros da cidade. Tenho certeza de que esse programa será um exemplo para o Brasil e, em breve, as pessoas virão buscar informações em Salvador para utilizarem este sistema também”, afirmou.

O CredSalvador tem R$ 10 milhões em recursos para serem oferecidos como empréstimo para micro e pequenos empreendedores, formais e informais. Cada trabalhador pode solicitar de R$ 500 a R$ 15 mil, o montante liberado será resultado de uma análise sistêmica, levando em consideração o tipo de negócios e as condições de pagamento. Obrigatoriamente, 30% dos contemplados precisam ser negros e 50% mulheres.

A titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, responsável pela condução do programa disse que ele terá impacto direto sobre a economia local.

˜Estamos comemorando este grande programa, uma iniciativa de grande relevância para os empreendedores. Esse projeto vai ajudar muito essas pessoas, em especial neste final de ano, e vai mudar a vida daquelas que mais precisam. A ideia é engajar todos os informais, microempreendedores e microempreendedores individuais para que possam, o quanto antes, ter acesso a esses recursos”, disse.

A taxa de juros cobrada é de 0,5% ao mês, existe prazo de carência de até seis meses e a dívida pode ser parcelada em até 24 vezes. Mais informações através do site https://credsalvador.nexoos.com.br/ ou do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e das Prefeituras-Bairro.