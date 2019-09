Cresce ameaça do furacão Dorian sobre o sudeste dos EUA

O furacão Dorian, de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, continua avançando em direção às Bahamas e passou a ameaçar uma extensão cada vez maior do sudeste dos Estados Unidos.



A expectativa era de que o furacão passasse próximo ou sobre o noroeste das Bahamas neste domingo e seguisse para a costa leste da Flórida a partir da segunda-feira. Mas a chegada do Dorian à Flórida se tornou cada vez mais incerta, com alguns modelos de previsão mostrando o furacão se dirigindo para Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte na metade da próxima semana.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, decretou estado de emergência para todos os 67 condados do Estado e pediu aos residentes que permaneçam atentos aos avisos das autoridades locais. Na Carolina do Sul, o governador Henry McMaster também declarou estado de emergência neste sábado. Fonte: Dow Jones Newswires.