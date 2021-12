Cria da base, Borel deve ganhar mais chances no Bahia em 2022

Ponto de desequilíbrio do Bahia nas últimas temporadas, as laterais do tricolor vão passar por mudanças para 2022. As alterações fazem parte do processo de formação do elenco que vai ter o objetivo de reconduzir o clube à Série A no próximo ano.



A primeira cara nova veio para o lado esquerdo. Anunciado na última sexta-feira, o lateral Luiz Henrique chega para substituir Juninho Capixaba - que não vai ter o contrato renovado e deixará o tricolor depois de dois anos. Luiz jogou a Série B pelo Londrina e vai disputar a posição de titular com Matheus Bahia, que, por enquanto, segue no clube, mas tem proposta do futebol belga e uma negociação não está descartada.



A tendência agora é de que nos próximos dias o Bahia volte o seu olhar para o lado direito. O clube tem conversas para renovar com Nino Paraíba.

Aos 35 anos, o lateral está no clube desde 2018 e pode embalar a sua quinta temporada em Salvador caso o martelo seja batido.



De acordo com apuração do CORREIO, a diretoria do Bahia enxerga com bons olhos a manutenção de Nino, mas também pensa em preparar um substituto para a posição. A ideia dos dirigentes é que o garoto Douglas Borel, de 19 anos, seja efetivado no elenco principal e passe a ser uma sombra no setor.



Borel é considerado uma das grandes promessas da base e já foi monitorado por clubes da Europa. Ele estreou pelo time principal em 2019, quando tinha apenas 16 anos. Foi dele o passe para o último gol na goleada por 7x1 sobre a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano. Apesar do início precoce, de lá para cá o garoto recebeu poucas chances no time de cima.



Esse ano, Borel voltou a ser utilizado na equipe principal. Sob o comando de Guto Ferreira, entrou na vitória por 3x0 sobre a Chapecoense, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Na ocasião, o garoto recebeu elogios do treinador.



“Borel é uma questão de amadurecimento, e se faz o amadurecimento com oportunidades. Ele está treinando com o plantel principal, o que não estava acontecendo, entrou em campo, com personalidade, sentiu o calor da torcida, procurou fazer o que vinha fazendo no sub-23 e proporcionou a ele ser um dos destaques da equipe. O caminho é esse”, avaliou o treinador.



Por outro lado, o lateral direito Renan Guedes, que chegou para o time de transição e esteve como opção na equipe principal, dificilmente vai ter o contrato renovado. O vínculo dele com o Esquadrão se encerra na virada do ano.



Olho no mercado

Apesar do movimento tímido nas contratações, o Bahia tem analisado o mercado em busca de reforços. A ideia do tricolor é contar com jogadores com perfil de força e intensidade para a disputa da Série B.



Desde a saída dos diretores Lucas Drubscky e Júnior Chávare do departamento de futebol, o próprio presidente Guilherme Bellintani tem conduzido as negociações. No entanto, o Bahia ainda busca uma nova peça para gerir o futebol do clube e ainda é provável que o anúncio do novo dirigente aconteça antes da virada do ano.