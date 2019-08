Cria do Vitória, Elkeson está próximo de se naturalizar chinês

Revelado nas categorias de base do Vitória, o meia-atacante Elkeson está nos trâmites finais para conseguir a cidadania chinesa e defender a seleção da China ainda neste ano ainda neste ano nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. É a primeira vez na história que a seleção asiática se abre para estrangeiros. Além de Elkeson, outros quatro brasileiros estão no mesmo processo: Ricardo Goulart, Alan, Aloísio e Fernandinho.

Feijão no futebol do Kuwait

Cria das divisões do base do Bahia, Feijão vai jogar no futebol do Kuwait. Em sua conta pessoal no Instagram, o volante de 25 anos comemorou o acerto com o Kazma SC, equipe que ficou na quarta colocação da Primeira Liga Kuwaitiana da última temporada. A competição tem 10 clubes e dá apenas ao campeão uma vaga na Liga dos Campeões asiática. Tetracampeão nacional em seu país, o Kazma está em jejum de títulos desde a temporada 1995/1996. O atacante Bruno Paulo, ex-Bahia, também foi contratado pelo clube. Neste ano, Feijão defendeu o São Bento, equipe que disputa a Série B e foi dispensado em julho. Assim, passou a manter a forma no Fazendão. Além de Bahia e São Bento, Feijão tem passagens por Flamengo, CRB e Atlético Goianiense.

Zagueiro campeão brasileiro em 1958 é homenageado pelo Bahia

Campeão brasileiro em 1959, o ex-zagueiro Henricão recebeu do Conselho Deliberativo do Bahia o Diploma do Mérito Esportivo 2019. A honraria, concedida também ao ex-atacante Marcelo Ramos, ídolo do clube, é oferecida em homenagem aos relevantes serviços prestados ao tricolor no âmbito esportivo e foi entregue em cerimônia realizada sábado, na Fonte Nova. Henricão mora no Rio e foi representado pelo filho Luiz Henrique.

Jogadores da Jacuipense na Toca do Leão

O zagueiro Railon e o lateral-esquerdo Caíque, ambos de 25 anos, estão sendo observados na Toca do Leão. Eles são jogadores do Jacuipense, se destacaram durante a campanha de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e estão sendo avaliados no centro de treinamento rubro-negro desde a última terça-feira. Caso sejam aprovados, o Vitória fará uma proposta ao Jacuipense e eles irão compor o elenco principal.

Seminário inédito de Jiu-Jitsu

Será realizado, pela primeira vez em Salvador, um seminário de Jiu-Jitsu com o mestre Sylvio Behring, faixa vermelha e preta e referência em Defesa Pessoal e Policial. O objetivo é aprimorar o nível técnico da luta. O evento acontece no dia 7 de setembro, às 9h, na escola Art Temple, em Stella Maris.