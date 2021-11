Criações de Silverino Ojú trazem transparência, leveza e suavidade, ao AFD 2021

Veterano no Afro Fashion Day, o baiano Silverino Ojú retorna à passarela mais preta do país com criações que =propõem casualidade e frescor sem perder a elegância. Hoje, morando e produzindo entre Salvador e São Paulo, se prepara para lançar oficialmente sua marca homônima, este ano na sua quarta participação no AFD.

Íntimo da passarela mais preta do Brasil, Silverino reconhece a importância do evento e sua contribuição para a moda e principalmente para a sociedade em geral. "Acredito que o AFD estimula a produção criativa e o empreendedorismo de estilistas e marcas da região nordeste, lideradas por pessoas fora do padrão de beleza hegemônico, e grupos afro-indígenas, pretos e pardos, mulheres, PCDs, LGBTQIAP+".

Em seu novo projeto, a Coleção Hídrica, o estilista se mantém fiel à alfaiataria, porém deixou de lado os conjuntos de terno tradicionais, para uma camisaria social desconstruída e casual, flúida, e com aplicação de fita sianinha, inspiração no bordado ancestral das saias de matriz africana. Assim como alterna o modelo da calça de corte italiano para a referência de uma viagem que fez ao Marrocos, situado no norte do continente africano.

A transparência, leveza e suavidade do tecido propõem casualidade e frescor sem perder a elegância. É também uma alusão a busca por uma moda transparente e responsável, cujo o sucesso está para além da venda, consumo e lucro. Seu trabalho pode ser visto na sua página do Instagram ou no seu website www.silverino.com.br.

Conheça mais sobre o criador: @silverino_oju

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

O Afro Fashion Day é um projeto do Jornal CORREIO com o patrocínio do Boticário e Hapvida, e apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae e apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Clube Melissa e Vizzano.