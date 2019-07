Criador do Mustang morre aos 94 anos nos Estados Unidos

Lee Iacocca, criador do Mustang, morreu aos 94 anos, nesta terça-feira (2), nos Estados Unidos. Ele era um dos mais importantes nomes da indústria automobilística.

Iacocca foi um dos responsáveis por reerguer a Crysler que, na década de 1980, estava à beira da falência. Lido Anthony Iacocca nasceu em 1924 em Allentown, na Pennsylvania.

Lee dirigiu a Ford Motor e depois a Chrysler, e ajudou a dar a Detroit a fama de cidade dos automóveis nos EUA.

A Fiat Chrysler emitiu um comunicado após a morte de Iacocca:

"A companhia lamenta a notícia da morte de Lee Iacocca. Ele desempenhou um papel histórico na direção da Chrysler em seu período de crise, tornando-a uma verdadeira força competitiva. Ele foi um dos grandes líderes de nossa empresa e da indústria automobilística como um todo. Ele também desempenhou um papel profundo e incansável no cenário nacional como estadista de negócios e filantropo.

Lee nos deu uma mentalidade que nos motiva até hoje — que é caracterizada pelo trabalho duro, dedicação e coragem. Estamos comprometidos em garantir que a Chrysler, agora FCA, seja uma empresa desse tipo, um exemplo de compromisso e respeito, conhecido pela excelência e também por sua contribuição para a sociedade. Seu legado é a resiliência e fé inabalável no futuro com os quais vivem os homens e mulheres da FCA que lutam todos os dias para viver de acordo com os altos padrões por ele estabelecidos".