Criadora do Percpan, produtora Beth Cayres morre em São Paulo

A socióloga e produtora cultural baiana Beth Cayres, 60 anos, idealizadora do Panorama Percussivo Mundial (Percpan), morreu nesta quinta-feira (25) em São Paulo. Beth estava internada no Hospital Sírio Libanês.

Segundo amigos, Beth tinha sarcoidose, uma doença inflamatória sem cura, de causa desconhecida, caracterizada por crescimento de nódulos inflamatórios no organismo. Ela descobriu a doença depois de passar mal e sofrer uma convulsão em dezembro passado. Os quatro meses desde então foram passados em tratamento e Beth se internou várias vezes. A situação se agravou e mais recentemente foi descoberto um tumor no cérebro que complicou o quadro.

Dona de um talento nato na área de criação, gerenciamento e organização de projetos culturais, Beth se dividia entre Salvador e Paris, onde mantinha grupo de estudos com pesquisadores de vários paíse sobre projetos culturais.

O corpo de Beth será cremado na Vila Alpina, em São Paulo. Ela deixa o filho Igor e dois netos.

O jornalista Hagamenon Brito, colunista do CORREIO, lamentou a morte de Beth. "Descanse em paz, Beth Cayres, minha grande amiga e parceira profissional desde 1994, quando fui chamado para trabalhar na primeira edição do PercPan - Panorama Percussivo Mundial, seu maior e mais longevo festival e do qual, já neste século, tive também a honra de fazer a curadoria artística", escreveu.

Festival

Já na primeira edição do Percpan, em 1994, estiveram no palco do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, artistas como Harmonites Internacional Steel Orchestra (Antigua), Karnataka (Índia) e os brasileiros Naná Vasconcelos, Carlinhos Brown e Olodum, sob a direção musical de Arrigo Barnabé. O evento chamou atenção do público e da crítica por trazer a percussão para o centro da performance, reunindo em Salvador os mais expressivos percussionistas do mundo.

Em 1996, Gilberto Gil se uniu a Cayres na curadoria o evento. Somente em 2001 o Percpan não foi realizado em Salvador - as apresentações daquele ano foram no Marco Zero do Recife. Em outras ocasiões, a capital baiana dividiu os shows com o Rio de Janeiro, São Paulo e Paris.

A última edição do Percpan aconteceu em 2017 no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, e teve artistas como Lenine, Letieres Leitte & Orkestra Rumpilezz, Dão e a Caravana Black e o baiano Baco Exu do Blues, além de outras atrações, como a música cubana de Omara Portuondo.