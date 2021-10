Criança de 5 anos cai de van escolar, é atropelada e sofre ferimentos graves; veja vídeo

O menino Rhyan Lucca Ribeiro da Silva, de apenas 5 anos, sofreu graves ferimentos após cair de uma van escolar em movimento, na QN 5 do Riacho Fundo, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (06). O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver a porta da van se abrindo e, logo após, a criança despenca do veículo.



Nas redes sociais, Phyama Ohanna, mãe de Rhyan Lucca, contou que a criança caiu no momento em que o veículo fazia uma curva, sendo atropelado por ele logo em seguida. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do DF, com lesões na bacia e na bexiga.



“Ele teve fratura na bexiga, rompeu a bacia e estava com estômago com sangue. Devido a essas fraturas, ele passou por uma cirurgia delicada, [com] um corte do peito até a bexiga”, disse na publicação. Ela ainda afirmou que o pequeno está se recuperando bem, mas continua em observação.

Phyama diz ainda não saber o que causou o acidente."Como meu filho senta de frente à porta, essa porta se abriu. No momento, ainda não sei se foi meu filho que abriu a porta ou se a porta abriu sozinha. Quando fez a curva, ele caiu e, na queda, a van passou por cima dele", afirma.

A Polícia Civil do DF investiga o caso. Todos os envolvidos já foram ouvidos, a van que transportava a criança será periciada e as serão analisadas. O caso foi registrado como atropelamento e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.