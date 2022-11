Criança de cinco anos morre após família sofrer acidente de carro na Bahia

Um acidente de carro causou a morte de um menino de cinco anos na BR-135, em trecho do município de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia, na tarde desta terça-feira (29). A vítima estava no veículo com o pai, a mãe, a irmã de três anos e o motorista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pai e a menina de 3 anos estão no Hospital Geral do Oeste, em Barreiras. Já a mãe e condutor do carro estão no Hospital Municipal de Formosa do Rio Preto.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando o veículo em que os cinco estavam saiu da pista, trafegou cerca de 100 metros no sentido oposto, e, ao retornar para a pista de rolamento, capotou.

Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes e nem o grau de parentesco do motorista com a família.