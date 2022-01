Criança de dois anos compra R$ 10 mil em móveis com celular da mãe nos EUA

Um garotinho de dois anos surpreendeu os pais em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando várias caixas de produtos da Walmart começaram a chegar na casa da família. É que, brincando com o celular da mãe, o pequeno Ayaansh fez compras de poltronas até suportes de plantas, um total de quase US$ 2 mil (cerca de R$ 10,8 mil) em móveis.

Mas não foram móveis aleatórios: o menino apertou o botão que confirmava a compra dos itens no carrinho virtual no site da loja. Ele costumava assistir a mãe fazendo as compras e, por isso, foi fácil gravar o passo-a-passo. Madhu Kuma só descobriu quando as caixas começaram a chegar.

Os pais ainda chegaram a perguntar aos filhos mais velhos sobre a situação, mas como não houve resposta, Ayaansh também teve que ser questionado.

A família disse à NBC que pretende ficar com alguns itens, mas vai tentar devolver outros e pedir o reembolso. "É realmente difícil acreditar que ele fez isso, mas aconteceu", disse o pai da criança.