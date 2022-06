Criança de seis anos morre após cair do 11º andar de prédio em SP

Uma menina de seis anos morreu após cair do 11º andar de um prédio na madrugada deste sábado (11), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A criança teria sido deixada sozinha em casa quando ocorreu a queda.

O homem chegou a ser preso por abandono de incapaz com resultado de morte mas, de acordo com o g1, ele já foi liberado.

O comerciante de 39 anos teria deixado a filha sozinha no apartamento para levar a namorada dele, de carro, até a casa dela.

Segundo informações da Polícia Civil, a menina acordou e se desesperou ao perceber que estava sozinha. Ela então começou a gritar por socorro na sacada do apartamento, momento em que caiu do 11º andar, atingindo o piso superior do estacionamento do prédio. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Sobre o caso, a defesa do pai da vítima que é cada vez mais comum os pais terem que sair de casa e deixar os filhos sozinhos. "Ocorre que, por lei, nenhuma criança ou adolescente pode ser deixado sozinho em casa antes dos 16 anos, e o responsável pode incorrer no crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133 do Código Penal", disse o advogado Fabrício Posocco ao g1.

O advogado ainda pediu cautela para analisar a situação para que a falta de cuidados por um período não seja confundida com uma conduta passível de responsabilidade criminal.

"Nesse caso específico, o pai, mesmo não tendo a intenção de que algo viesse a acontecer com a filha, acabou assumindo o risco de que algo pudesse acontecer, como infelizmente acabou acontecendo", disse.