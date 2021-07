Criança é baleada e morta durante briga de vizinhos em Santo André

Uma menina de 4 anos morreu na noite de domingo (11) em Santo André (SP) depois de ser baleada durante uma confusão entre vizinhos.

Segundo o G1, o pai chegava em casa com a menina, a mulher e outras três crianças em um carro quando começou a discutir com o criminoso, de quem era desafeto. O homem, que não teve nome divulgado, sacou a arma e atirou várias vezes contra o veículo, atingindo o pai, Jorge Luis de Oliveira Sigol, 30 anos, e a filha, Ester de Oliveira, de apenas 4 anos.

“Tinha uma briga com o Bruno. Ele tentou matar minha mulher em 2018. Estava chegando com minha filha e minha mulher no carro para deixar os priminhos na casa deles. Nós nem chegamos a desembarcar do carro ele viu que tinha criança dentro do carro e já chegou atirando. Ele atirou muitas vezes e eu só tive tempo de acelerar o carro, mas vi quando minha filha foi baleada e caiu morta do meu lado”, contou Jorge em entrevista à Band.

Jorge ainda acelerou o carro e foi para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, mas Ester não resistiu. Com ferimentos no braço e na perna, ele já teve alta médica. A mulher e as outras crianças que estavam com eles não ficaram feridas.

“Um covarde matou minha filha inocente. Ele é um lixo. Ele tem que pagar por tudo o que fez. Ele matou minha filha”, afirmou, em meio às lágrimas, a mãe da menina.

A briga teve origem em uma confusão por causa de uma vaga de garagem, segundo a avó da menina. Jorge e o vizinho já tinham esse desentendimento há alguns anos por conta do estacionamento de um carro em frente a uma garagem. Desde então, brigaram outras vezes. De acordo com a Record, Jorge já chegou a dar uma facada no acusado em uma das brigas. O ataque agora seria uma retaliação.