Criança morre enforcada por colar de âmbar e mãe processa empresa

Há dois anos, o pequeno Deacon, nascido nos EUA, morreu após ser enforcado acidentalmente por um colar de âmbar, que costuma ser usado para aliviar a dor do nascimento dos dentinhos, embora isso não seja comprovado cientificamente.

Recentemente, a mãe do menino, Danielle Morin, deu um depoimento à emissora de TV americana ABC, desabafando sobre a morte da criança: “Fico muito emocionada quando falo sobre ele porque quero sempre ter certeza que estou fazendo isso em sua honra. Ele era um bebê muito doce. Sou mãe solteira e isso nos fez ficar muito próximos. Tínhamos uma relação muito próxima”.

“O colar deveria ter um sistema para se romper diante de uma situação de sufocamento, mas não tinha e acabou tirando a vida do meu filho. Nenhum pai ou mãe deveria ter que dar adeus ao seu filho”, desabafou.

Para alertar os outros pais e também denunciar os perigos do colar, Danielle processou o e-commerce Etsy, onde comprou o objeto.

Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar

Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar Deacon, morto enforcado acidentalmente por um colar de âmbar

O menino morreu enquanto estava na creche onde a mãe o havia deixado antes de ir trabalhar. Deacon foi enforcado enquanto dormia.

No processo, ela alega que o site não mostrou os riscos do uso do colar e quer que a Etsy se responsabilize por todos os produtos que vende por lá — isso porque a plataforma serve apenas para que pessoas físicas postem seus itens e os venda como em uma loja virtual, com custos bem baixos. Com informações são do site Metrópoles.