Crianças saem para brincar e são encontradas na margem de pista em Camaçari

Três crianças, duas meninas de dois anos e um garoto de cinco, que andavam sozinhos pela margem da BA-535, na Via Parafuso, em Camaçari, foram resgatados por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no início da tarde da quinta-feira (9). Elas foram achadas após um ciclista acionar o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), através do 190.

O coordenador de área de plantão no 12º BPM, subtenente Marcos Antônio Moreira, recebeu o chamado da central, pegou uma viatura, por volta das 12:20, e foi ao encontro das crianças.

“Assim que cheguei ao local encontrei os três aos cuidados do ciclista, sem estarem assustados. Coloquei eles na viatura e pedi para que os outros policiais mantivessem contato com o Conselho Tutelar de Camaçari e informassem que estaríamos indo para lá”, disse o subtenente.

Ao longo do caminho o policial foi conversando com as crianças, ofereceu lanche e buscou entender o que tinha acontecido. Segundo o PM, as crianças informaram que saíram de casa para brincar.

“Eles foram muito bem recebidos pelas equipes do abrigo temporário e em menos de duas horas já estavam com a família”, concluiu Moreira.