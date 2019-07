Criminalista mais famoso do país, Kakay participará de evento em Salvador

Antônio Carlos de Almeida Castro (Foto:Divulgação)



Criminalista mais célebre do Brasil, Antônio Carlos de Almeida Castro tem percorrido o país para falar com as massas – massas de jovens advogados, estudantes de Direito, ouvintes de rádio e telespectadores de emissoras. Como se fosse um político em campanha, ele tem viajado para abrir e fechar cerimônias, dar a benção de paraninfo e participar de palestras e debates. Na pauta, os excessos cometidos em nome da Operação Lava Jato.

Por isso, Kakay, como é conhecido até por quem não o conhece (como ele mesmo diz), estará em Salvador, no dia 07 de agosto, às 19h, para prestigiar o IV Encontro Regional da Jovem Advocacia do Nordeste. Ele estará no evento, que ocorrerá no Hotel Fiesta, ao lado do professor Pablo Stolze.

Ontem à noite, envolvido até a medula com tão grandes questões, Kakay nos recebeu para falar sobre o evento que está sendo organizado pela OAB Jovem da Bahia. “Num momento punitivo pelo qual passa o país, principalmente frente à perplexidade da gravidade das revelações da promiscuidade existente entre o ex-juiz Sérgio Moro e os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, eventos como este se tornam muito relevantes. É necessário que a sociedade brasileira discuta com profundidade o Estado Democrático de Direito. Estamos, sem sombra de duvida, em um momento trágico do Direito Penal brasileiro, onde o juiz que se intitulava ser um herói nacional revelou, na realidade, ser uma pessoa absolutamente parcial e que usou o Poder Judiciário com fins políticos", nos disse no encontro.

Exclusivo! FV terá dois palcos e 18 atrações

A próxima edição do Festival de Verão será realizada nos dias 01 e 02 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. O evento contará com dois palcos, passando de 10 para 18 atrações. Além disso, haverá uma nova área de entretenimento, com games e restaurantes, que ocupará o estacionamento EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras. A ideia, conforme apurada pelo Alô Alô Bahia, é que o segundo palco seja instalado no estacionamento externo, no Dique do Tororó, e crie um circuito comum aos festivais, em que o público circule por diversos espaços.

Homenagem

O executivo Enrique Martin-Ambrósio será homenageado com o Título de Cidadão do Recife no dia 20 de agosto e a sessão solene será no Plenário da Casa José Mariano, em Boa Viagem. Enrique, que atualmente mora em Salvador, é espanhol e foi diretor geral da Air Europa no Brasil. A honraria foi proposta pelos vereadores Eduardo Marques e Augusto Carreras.

Olho nele!

No dia 06 de agosto, o sócio-fundador da Rappi-Brasil, Bruno Nardon, sobe ao palco do 1º Fórum do Comércio de Salvador para contar detalhes sobre as operações da startup, que hoje é o maior aplicativo de “ delivery de tudo” da América Latina, com presença também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai. O evento será realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, na capital baiana.



Inspiração

Designer especialista em iluminação há mais de 35 anos, Cristiana Bertolucci está em Salvador. Hoje, às 17h, ela fará um talk sobre inspiração, criação e processos produtivos de luminárias decorativas na ArqLuz, loja de Marilda Menezes e Marcos Torres Menezes, no Caminho das Árvores. Cristiana carrega em seu DNA o olhar apurado para os materiais nobres e o gosto pela criação de peças marcantes e atemporais.



Festão

A empresária Aurora Mendonça abre sua cobertura dúplex, no Campo Grande, depois de amanhã, e recebe amigos para celebrar o aniversário do joalheiro Carlinhos Rodeiro. O apartamento de Aurora, projetado por David Bastos, fica no 34º andar do mesmo edifício onde mora a cantora Ivete Sangalo – tem uma vista escancarada para a Baía de Todos os Santos, que servirá de cenário para a festa.





Nos vemos lá!

A partir de amanhã, o Espaço Coaty, projetado por Lina Bo Bardi, na Ladeira da Misericórdia, estará recebendo a exposição interativa InstuMentes, que busca a desconstrução dos instrumentos musicais, trazendo um novo olhar sobre objetos, sons e espaços. A mostra estará em cartaz até o dia 1º de setembro, de quarta a domingo, sempre das 9h às 18h