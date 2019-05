Criticado, Carlinhos Maia explica por que não beijou noivo no casamento

Criticado por não beijar o noivo na hora dos votos, o influenciador digital Carlinhos Maia explicou sua opção nesta quarta-feira (21). Ele e Lucas Guimarães fizeram declarações românticas durante a cerimônia, à beira do Rio São Francisco, em Alagoas, mas não se beijaram.

"Muitos nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu, que nem tudo na vida é virtual, o nosso beijo é quentinho, molhada igual a maioria dos beijos, mas é nosso, apenas nosso! Quem sabe um dia não será visto, mas por enquanto será apenas sentido por nós dois e pelo nosso amor", explicou Carlinhos pelo Instagram. Quer um conselho? Rs: Amem mais, digitem menos! Amo vocês".

(Foto: Reprodução)

O desabafo foi postado junto com fotos do casamento, que foi acompanhado por quase 3 milhões de internautas pelo Instagram. "Somos iguais a você, isso a você mesmo, a diferença é que aparecemos. Vocês acham mesmo que tanta gente ia nos prestigiar, em parar um minuto do seu dia para nos desejar coisas boas? Todos os dias falamos de amor, compaixão e perdão!! Meus bixin... Vivam intensamente tudo que vier pra vocês, agarrem como se não houvesse amanhã e sejam felizes".

Lucas também publicou um vídeo do casamento. Nas imagens, eles andam de mãos dadas, se abraçam e um beija o outro na testa.