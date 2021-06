Cruz das Almas lança programação de lives para o São João

A cidade de Cruz das Almas, um dos principais destinos dos baianos e turistas na época junina, não terá festa esse ano por conta da pandemia, mas preparou uma série de lives para não deixar a data passar em branco. O arraiá virtual começará amanhã (20) e seguirá até o dia 24 de junho. A prefeitura divulgou uma lista com 13 atrações.

Batizado de São João Dendicasa, o projeto tem o objetivo de conscientizar a população contra a covid-19, fomentar à economia local e entreter o público através das lives. Em nota, a prefeitura informou que essa a forma que encontrou para manter viva a tradição da festa e que está priorizando artistas locais.

Estão confirmados para o show virtual do São João: Tripé de Salomão, Edinho Silva, Banda Orquestra Forró Metal, Filipe Ramos, Chico Almeida e Banda Fogueira Acesa, Banda Moura Brasil, Bando Cavalos do Cão, Laços do Forró, Forrozão do Galego, Alexandre Pio e Banda Chinelo com Meia. As lives serão transmitidas pelo canal da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas no Youtube.

A prefeitura informou que também está realizando uma feira de artesanato, que começou no dia 16 e vai até o dia 23 de junho, em frente ao Paço Municipal, e divulgando nas plataformas digitais serviços e produtos de pequenos comércios, microempreendedores e agricultores familiares.

As ações de fiscalização e de conscientização sobre a importância das medidas de proteção contra a covid-19 serão intensificadas. Uma campanha publicitária alerta para a necessidade de usar máscara, higienizar as mãos, e distanciamento. A prefeitura está orientando os moradores a não promover ou participar de aglomerações, não receber visitas e não acender fogueiras nem fogos de artifício, e disse que equipes estarão no centro da cidade e nos bairros para orientar a respeito dessas medidas de segurança.

Confira a programação de lives do São João Dendicasa de Cruz das Almas:

20/06

15h - Tripé de Salomão

16h - Edinho Silva

21/06

19h - Banda Orquestra Forró Metal

20h - Filipe Ramos

22/06

19h - Chico Almeida e Banda Fogueira Acesa

20h - Banda Moura Brasil

23/06

19h - Bando Cavalos do Cão

20h - Laços do Forró

24/06

15h - Forrozão do Galego

16h - Alexandre Pio

17h - Chinelo com Meia

Transmissão pelo YouTube Prefeitura Municipal de Cruz das Almas.

O São João no Correio conta com apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.