Cruz das Almas realiza feira de agricultura familiar a partir de quarta (20)

Uma feira de exposições será realizada nos próximos dias em Cruz das Almas, no Recôncavo. O evento pretende incentivar a agricultura familiar, o agronegócio e o empreendedorismo na região, começa nesta quarta-feira (20) e segue até domingo (24), na Praça Senador Themístocles.

Segundo a prefeitura, o principal objetivo é fomentar o potencial do Município. Batizada de ExpoCruz, a feira oferece aos produtores rurais e empreendedores a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços da terra, adquirir tecnologia e incentivos à produção e expandir os negócios.

Prefeitura prometeu adotar protocolos de segurança (Foto: divulgação)

Ao todo, são dez categorias de expositores: agricultura familiar; artesanato; associações; bolos, doces e salgados; cervejarias artesanais e licores; empresas agro; flores e plantas; food truck; instituições de ensino/pesquisa; e pets. A programação também inclui palestras, cursos, apresentações culturais e o Concurso Gastronômico de Alimentos, Cervejas Artesanais e Licores.

O evento também terá palestras e oficinas gratuitas. Segundo a prefeitura, serão 30 ações desse tipo, ministradas por especialistas durante os cinco dias do evento. Os temas abordados vão desde mandiocultura a políticas públicas para a agricultura familiar, passando também por criação de aves caipiras, horticultura, empreendedorismo, artesanato, linhas de crédito e muito mais.

As inscrições para as palestras e oficinas ocorrerão nos dias da feira, no stand da Seama, que ficará em frente à Prefeitura. As atividades são abertas aos visitantes e os participantes receberão certificado.

O Município afirmou que a realização da ExpoCruz 2021 segue protocolos de segurança no combate à covid-19, como uso obrigatório de máscara e acesso controlado ao espaço da feira.

“Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a ExpoCruz vai acontecer com toda a responsabilidade e grandeza que a cidade merece. O evento é importante para a geração de renda de pequenos produtores rurais e empreendedores”, destaca o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro.