Cruzada ambiental para reduzir plástico no dia a dia

O presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior (SD), costura um acordo para votar até o início de dezembro os projetos de lei voltados a banir o uso de sacolas, copos e canudos descartáveis de plástico em Salvador. De acordo com lideranças da Casa, Geraldo Júnior vem mantendo uma série de encontros na tentativa de unificar propostas de vereadores que tramitam no Legislativo e preveem a proibição desses materiais na capital. Entre eles, Carlos Muniz (Podemos) e Marcelle Moraes (sem partido). Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara negocia com o Palácio Thomé de Souza a incorporação de trechos sugeridos pelo prefeito ACM Neto (DEM) para evitar que o Executivo apresente à Casa projeto de lei semelhante e retire o protagonismo dos vereadores sobre o tema.

Em outro flanco, Geraldo Júnior já se reuniu com representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e de entidades ligadas aos fabricantes de plásticos para discutir formas de minimizar eventuais prejuízos ao setor.



Reação em cadeia

O conflito que rachou o PSL provocou também um forte clima de tensão no diretório do partido na Bahia. Anteontem, a deputada estadual Talita Oliveira teve uma crise de choro nos corredores da Assembleia, após discutir por telefone com integrantes da cúpula da legenda. Visivelmente nervosa, Talita se reuniu a portas fechadas com os deputados Capitão Alden (PSL) e Jurailton Santos (PRB). Do lado de fora, foi possível ouvir Alden pedir calma à parlamentar, que dirigia ataques a uma correligionária não identificada. “Ela não segue as regras do partido, não respeita nossa posição”, disparou. Ao contrário da deputada federal Dayane Pimentel, presidente do PSL no estado, Talita e Alden declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo controle da sigla.

Galope de azarão

Um dos responsáveis pela Operação Adsumus, o promotor Aroldo Almeida ganhou gás no duelo com a procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, pela vaga no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Rival de Ediene, Almeida vem somando votos no grupo de oposição à chefe do MP estadual. Quem vencer a eleição interna na próxima sexta, entra na lista tríplice do CNMP que será submetida ao presidente Jair Bolsonaro.

Dose de dendê

Consultora jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU) na Bahia, Diana Miranda Barros foi escalada para compor a força-tarefa que vai agilizar a análise de processos na Comissão de Anistia. Criada conjuntamente pela AGU e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a equipe vai avaliar a legalidade dos pedidos de reconhecimento de anistiados políticos para pessoas que buscam obter indenização do governo federal.

Fim de caso

O Ministério da Educação (MEC) determinou o descredenciamento da Faculdade São Camilo, localizada em Amaralina, e intimou a instituição para que informe a lista de alunos remanescentes e os meios adotados para a guarda dos documentos acadêmicos.