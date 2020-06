Cruzamento na Av. ACM terá tráfego restrito a partir deste sábado (13)

A partir de sábado (13), o tráfego de veículos passará por algumas restrições na Av. ACM, por causa do avanço das obras do BRT. As mudanças acontecerão no cruzamento nas proximidades do Hiperposto.

Os motoristas que saem da Av. Paulo VI não poderão seguir para a via marginal da ACM, sentido Rua da Polêmica ou Cidadela. Esses condutores terão que acessar o retorno que será aberto em frente ao supermercado Walmart.

O cruzamento na altura do Hiperposto continuará provisoriamente aberto, mas para veículos que seguirão pela via principal, no sentido Av. Garibaldi/Rio Vermelho. Com a continuidade das obras, porém, este cruzamento será completamente fechado nas próximas semanas. O retorno será feito, permanentemente, em frente ao supermercado Walmart.

O retorno que fica em frente ao Shopping da Bahia, para os veículos no sentido Lucaia, por sua vez, será fechado de maneira definitiva.