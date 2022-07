Cultura, história e resistência: Salvador recebe Festival Internacional de Capoeiragem

Um grande encontro e integração de várias culturas e etnias a fim de celebrar a Capoeira e suas manifestações. É dessa forma que Salvador, o berço da Capoeira, vai receber o Festival Internacional de Capoeiragem, de 13 a 16 de julho.

O evento, que chega à sua 9° edição, é realizado pelo Instituto CTE Capoeiragem - Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem, e vai acontecer no Forte da Capoeira, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, e também no Centro Histórico de Salvador.

Durante os quatro dias de festa, haverá uma programação intensa com apresentações musicais, oficinas, palestras, batizados e trocas de graduações, Tour Capoeirístico, Torneio infantojuvenil e formatura.

Idealizado pelo empreendedor sócio-cultural-esportivo mestre Balão, o Festival Internacional de Capoeiragem acontece desde 2008 de forma bianual com a ideia de difundir a valorização da capoeira do ponto de vista artístico, esportivo, educacional, turístico e cultural,

como patrimônio imaterial da humanidade. “O Festival reúne pessoas de diferentes grupos de Capoeira e nacionalidades com o objetivo de compartilhar conhecimentos para e entre capoeiristas de diversas idades e também apaixonados pela arte, instruir crianças e adolescentes por meio da prática e teoria e também contribuir para a sua salvaguarda, preservando a reverência e valorização aos mestres antigos e tradições populares" afirma.

O mestre capoeirista já acumula quase 40 anos de trajetória no universo da Capoeira e é atual presidente e também fundador do Instituto CTE Capoeiragem, ao lado do cofundador mestre Papa.

Homenagem aos mestres

A abertura do festival será marcada por uma grande roda com mestres, que irá acontecer às 19h do dia 13 de julho (quarta), no Forte da Capoeira, construção histórica do século XVII, seguida das homenagens ao mestre Nô, capoeirista da velha guarda e Dona Nicinha do samba (in memoriam).

O encontro contará também com uma apresentação do Capoeiragem Musical, com participação da jovem cantora Maria Clara, filha do ex-vocalista da banda Terra Samba, Reinaldinho, e os alunos do projeto Capoeiragem Mirim para o lançamento da música Barquinho Pó Pó Pó, canção inédita feita para público infantojuvenil.

Neste dia, o público será convidado para curtir o Samba no Coreto, localizado na praça, com o contramestre Dainho Xequerê.

Palestras e oficinas

Voltadas para capoeiristas que desejam aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos e também para amantes da capoeira, as palestras e oficinas são um dos destaques da programação do festival.

Na quinta (14/07), os participantes poderão conferir a Oficina de Maculelê, com mestre Macaco; a Oficina O Balanço do Samba: o comportamento corporal da malandragem expresso no samba de gafieira, com professor Jaguar, e a Oficina de movimentos de Capoeira Regional, com mestra Preguiça.

À noite, mestre Balão, juntamente com o historiador Antônio Liberac e mestre Itapoan (ex aluno de mestre Bimba), irão apresentar a palestra Tour Capoeirístico, iniciativa que conta fatos relevantes da história da Capoeira e dodo Brasil, entre os séculos XIX e XXI.

Já na sexta (15/07), haverá a Oficina Experiência Musical da Regional, com mestre Nenel, filho de mestre Bimba, e a Oficina de Capoeira, com mestre Paulinho Sabiá, à frente do grupo carioca Capoeira Brasil. Em seguida, os historiadores professora Bisonha e mestre Bel irão apresentar a palestra Mulheres na Capoeira: de outrora a atualidade.

No sábado (16/07), às 15h, vai acontecer a Ação Griô com o mestre Nô. Na vivência, o mestre vai compartilhar a sua experiência na Capoeira e transmitir saberes e fazeres da tradição oral. Em seguida, haverá a apresentação de maculelê com adolescentes.

Tour Capoeirístico

Outro ponto alto da programação é o Tour Capoeirístico pelo Centro Histórico de Salvador, promovido pelo monitor Papel, que vai acontecer na sexta (15/07), com concentração às 8h30 no Elevador Lacerda.

O passeio vai mostrar 22 pontos que foram cenário de fatos relevantes da história da Capoeira nos séculos XIX, XX e XXI fazendo o paralelo com a história do Brasil, além de vários causos e curiosidades divulgados durante o percurso. Os visitantes irão conhecer a primeira academia de Capoeira do Mestre Bimba, a Associação de Capoeira Angola – ABCA, a escadaria da Igreja do Passo, local que foi cenário de filme premiado, “O Pagador de Promessas” e outros locais representativos da Capoeira na cidade.

O Tour Capoeirístico também pode ser acompanhado de forma virtual através do projeto iniciado em 2007 por mestre Balão e parceiros no site www.mapadacapoeira.com.br. Além disso, na quinta, a partir das 14h, haverá a visita guiada no Forte da Capoeira com o Professor Jaime Nascimento, gestor do espaço.

Capoeiragem Musical

Com a proposta de promover conexão com a arte musical da Capoeira e compartilhar conhecimentos para além da arte da luta, vai acontecer, de forma inédita no Festival, o Capoeiragem Musical Show & Convidados, uma festa dentro da festa.

Será na sexta (15), a partir das 21h, no Casarão 17, localizado no Terreiro de Jesus – Pelourinho e contará com a banda completa reunindo no palco instrumentos universais, como percuteria, guitarra e instrumentos de sopro com a bateria da capoeira, berimbau, atabaque e pandeiro em uma mistura inovadora de ritmos e sonoridades.

No repertório, o público vai curtir músicas que a Capoeira influenciou e também músicas da Capoeira combinadas com outras melodias.

A frente da banda tem Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba, que além de cantor é também o diretor artístico e musical do espetáculo e mestre de Capoeira.

A noite contará com alguns convidados especiais, que serão homenageados em função da sua contribuição a Capoeira pela música, dentre eles o cantor, compositor e mestre de Capoeira Tonho Matéria, o cantor Tatau e do contramestre Dainho Xequerê.

Eles receberão uma estatueta feita pelas mãos do artista plástico Denissena. Terão também outros convidados e capoeiristas em cena, que serão conduzidos no jogo por mestre Balão, o que abrilhantará ainda mais o evento!

Os ingressos para a festa serão cobrados de forma independente, R$ 50 para participantes do festival e R$ 70 para o público em geral. Vendas pelo sympla (https://www.sympla.com.br/evento/capoeiragem-musical-show-e-convidados/1607378).

Espaço Criança

O festival também vai proporcionar um espaço diferenciado para os pequenos capoeiristas mostrarem suas habilidades e desenvoltura durante as aulas de Capoeira.

O Espaço Criança, por meio do edital de chamamento público 02/2021, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB, receberá o Torneio Ubuntu, que chega à sua segunda edição dentro do festival reunindo centenas de jovens participantes do Capoeiragem Mirim, projeto que promove uma imersão em estudos e práticas da Capoeira para crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

Além do núcleo de Camaçari, que conta com o patrocínio da Braskem e Governo do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura, outros núcleos do Capoeiragem Mirim de Salvador também participarão. Na quinta (14/07), às 15h, será a vez da Categoria Infantil, com alunos dos 5 aos 7 anos, e na sexta (15/07), também às 15h, participam as Categorias Infantojuvenil e Juvenil, com alunos dos 8 aos 11 anos e dos 12 aos 16 anos.

Batizados e graduações

Um dos momentos mais importantes para o capoeirista é o batizado, que integra o calouro ao mundo capoeirístico e marca a sua estreia na roda de capoeira, e a graduação, onde ocorre a troca da corda. Na quinta (14/07), a partir das 18h30, acontecerão o Batizado e Troca de Graduação.

E no sábado (16/07), às 17h, acontecerão as formaturas. Na ocasião, os contramestres Kibão (Luiz Marcelino de Jesus e Silva), com 33 anos de Capoeira e Calango (Antonio Ricardo Khouri Cunha), 29 anos de Capoeira, receberãoa a graduação de mestre.

O evento será encerrado com o Samba no Coreto, com o contramestre Dainho Xequerê, em evento aberto ao público na praça Barão do Triunfo.

Inscrições

O Festival Internacional de Capoeiragem será aberto ao público de forma gratuita e os visitantes também poderão agendar participação na visita guiada ao Forte da Capoeira.

As inscrições serão cobradas para quem deseja aproveitar todas as outras atrações do evento e participar das palestras e oficinas. As vendas são pelo Sympla.

Pacote Berimbau: 5 oficinas + 2 palestras - R$ 380

Pacote Pandeiro: 2 oficinas + 1 palestra – R$ 330

Pacote Agogô: 1 oficina + 1 palestra - R$ 280

Todos os pacotes incluem ainda a vivência (ação griô) + Tour Capoeirístico + visita guiada ao Forte + camisa + certificado. Confira abaixo a programação completa:

Programação:

13/07 Quarta-Feira - Abertura do evento

Local: Forte da Capoeira

19h – Roda de Abertura com mestres / Solenidade /Apresentação cultural /Homenagens

Samba no Coreto com contramestre Dainho Xequerê



14/07 Quinta-feira

13h - Credenciamento

14h às 14h45 - Visita guiada ao Forte da Capoeira (Professor Jaime Nascimento)

15h às 15h55 – Oficina de Maculelê (mestre Macaco)

16h às 16h30 – Oficina O Balanço do Samba: o comportamento corporal da malandragem expresso no samba de gafieira (professor Jaguar)

16h45 às 18h15 – Oficina de movimentos de Capoeira Regional (mestra Preguiça)

18h30 às 19h15 – Batizado e Troca de Graduação

19h45 às 21h15 – Palestra Tour Capoeirístico (mestre Balão, pesquisador e historiador Antônio Liberac e mestre Itapoan)

Espaço Criança

15h às 18h - Torneio Ubuntu - Categoria Infantil (alunos dos 5 aos 7 anos)

15/07 Sexta - feira

Local: Centro Histórico de Salvador

9h às 12h - Tour Capoeirístico

*concentração às 8h30 no Elevador Lacerda

Local: Forte da Capoeira

15h às 16h30 – Oficina Experiência Musical da Regional (mestre Nenel, filho de mestre Bimba)

16h45 às 18h15 – Oficina de Capoeira (mestre Paulinho Sabiá)

18h30 às 19h45 – Palestra Mulheres na Capoeira: de outrora a atualidade (professora Bisonha e mestre Bel)



Espaço Criança

15h às 18h - Torneio Ubuntu – Categorias Infantojuvenil e Juvenil (alunos dos 8 aos 11 anos e dos 12 aos 16 anos)

Local: Casarão 17 – Terreiro de Jesus



21h – Capoeiragem Musical

*festa fechada com cobrança de ingressos

16/07 Sábado

Local: Forte da Capoeira

15h às 16h30 – Vivência: Ação Griô com o mestre Nô

16h40 às 16h55 – Apresentação de maculelê com adolescentes

17h – Formaturas

18h30 – Samba no Coreto (Contramestre Dainho Xequerê)