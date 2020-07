Cura pelas emoções: Ubiraci Pataxó participa de live no CORREIO nesta terça (14)

A cura pelas emoções. Esse é o tema da live desta terça-feira (14), às 18h, no Instagram do Jornal CORREIO. Ubiraci Pataxó, além de ser aprendiz de pajé, é palestrante, educador, terapeuta, massoterapeuta, aprendiz de pajé. Graduado em Ciências da Natureza e Matemática, possui Licenciatura Intercultural Indígena pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Também é formado em Terapia Comunitária Integrativa (TCI), Massoterapia e Técnico em resgate da autoestima pela Universidade Federal do Ceará.

Atualmente, é pesquisador em dois projetos: “Saúde Coletiva, Epistemologias do Sul e Interculturalidades”, na Universidade Federal do Sul da Bahia em parceria com a Universidade de Coimbra (Portugal) e “Teia das 5 curas: Todos nós somos parentes”, que envolve povos indígenas no Brasil, Peru, México e Canadá, da Universidade da Columbia Britânica (Vancouver, Canadá) com enfoque nas cinco curas: pensamentos, sentimentos, relações, ciclos ecológicos e trocas econômicas.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.