Curingas da temporada : blazer e colete oversize

Você anda a procura daquelas peças que valem investir para ter no guarda-roupa? Então, anote aí: blazer ou colete oversize. Dois itens em alfaiataria que são indispensáveis no guarda-roupa versátil. Permitem muitas combinações e se adaptam a diferentes ocasiões. A campanha da Forum para sua primavera 2023 entrega os dois curingas juntos em uma mesma foto. Dá uma espiada! A nova coleção celebra a brasilidade se inspirando em 3 riquezas nacionais: samba, café e a arte moderna. O resultado são peças com shapes leves com muito urbanidade para o dia a dia e já disponíveis no e-commerce da marca (forum.com.br)





Segunda pele

A camisa de tule virou ferramenta certeira para aquelas que não abrem mão de produções com aquele toque fashionista. Dica de stylist: use a sua com um top encorpado por cima e calça jogger, em um visu urbano e bem descolado. Onde achar? Esse modelito bafônico de gola alta da Colcci, você descola no e-commerce do O Q Vestir (oqvestir.com.br). Preço R$ 120,9.





Vibrante

Com design inspirado nas it bags do momento, essa bolsa descolada da Melissa (melissa.com.br), custa R$ 219,9, e combina com looks variados, comprovando sua versatilidade.O vixe amou o modelito laranja para acender rapidinho qualquer visu mais basiquinho.

Para o paizão

Ainda não comprou o presente do pai e procura por algo criativo? Corre nas lojas da Reserva (presente nos maiores shoppings da cidade) e arremata as camisetas com frases criativas. Vai rolar aquele sentimento!

Combo urbano

As meias viram itens essenciais para aquela produção com informação de moda. Elas saem da academia de ginástica e migram para os looks urbanos ou ainda no estilo college, tendencinha amada do momento. Essa dupla fashion com assinatura da Disney é possível arrematar pela loja virtual da Adidas (adidas.com.br). O combo ( 2 pares) sai por R$ 129,99.





Cor de rosa

Está a fim de um tênis robusto, diferenciado e com aquela cor de efeito? Olhos abertos para o modelito da Amaro (amaro.com/br) que se destaca pelo tom rosa e pelo shape chunky. O modelito custa R$ 299,9.





Nota 10: Os boys descolados estão criando looks cheios de bossa usando bonés com pegada retrô. Os mais cobiçados são os modelitos com shape oitentinha. Cool!



Nota 0: Uma mulher estava em um café no aeroporto segurando duas cadeiras, enquanto suas crianças corriam no local. Uma senhora ao lado tomava um cappuccino de pé, pois a mesma não quis ceder os assentos. De última!