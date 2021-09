Curitiba Folia confirma  primeira edição em 2022 só com atrações da Axé Music

Felipe Pezzoni, Tomate, Xanddy e Márcio Victor (foto montagem Eduardo Bastos Equipe CORREIO)





Dois anos depois de ter sido marcada em 2020 e adiada em 2021 devido à pandemia da covid-19, enfim a primeira edição do Curitiba Folia vai ser realizada em abril de 2022, na capital do Paraná. As atrações foram mantidas: Banda Eva de Felipe Pezzoni; Harmonia do Samba com Xanddy; Psirico com Márcio Victor e o cantor Tomate ou TomKray, como ele prefere ser chamado agora.

A iniciativa é do Grupo ALL, organizador do Folianópolis, e as produtoras paranaenses CWB Brasil e Euphoria Eventos. A escolha da cidade não foi por acaso. No Folianópolis, micareta que ocorre na capital catarinense, os paranaenses e curitibanos são a grande maioria dos 70% do público de turistas que frequentam anualmente o evento. Sendo assim, as empresas organizadoras do Curitiba Folia decidiram ‘presentear’ do Paraná com a micareta, que promete entrar na rota dos principais carnavais fora de época do Brasil.





Yacoce Simões, Armandinho Macêdo e Marco Lobo (Foto: Divulgação)

Para celebrar os 80 anos de Caetano Veloso e Gilberto Gil em 2022, Armandinho Macedo, Yacoce Simões e Marco Lobo, um potente trio de guitarra, teclado e percussão, se uniu para o projeto Retocando Gil e Caetano, que resultou na gravação de um disco a ser lançado em todas as plataformas digitais pela gravadora Biscoito Fino no mês de outubro. Segundo o produtor Andrezão Simões, eles são acústicos, elétricos e afetivos. ”Convocaram seus instrumentos para tocar e retocar ancestralidade, sons de reverência e referência da própria alma sonora baiana e brasileira que nos habita”, diz Andrezão.

O encontro aconteceu na Sala do Coro do Teatro Castro Alves e o repertório inclui canções conhecidas de Gil e Caetano : Os Mais Doces Bárbaros (Caetano), Palco (Gil), Menino Deus (Caetano), A Paz (Gil/João Donato), Sampa (Caetano), Toda Menina Baiana (Gil), A Luz de Tieta (Caetano), Tropicália (Caetano), Eu Vim da Bahia (Gil), Armandinho ( canção feita por Caetano em homenagem ao guitarrista) e a Marcha da Tietagem (Gil). Disco pronto, a ideia é percorrer o Brasil de Norte a Sul.





Baianidade Nagô comemora 30 anos e ganha coleção de camisas

Evandro, compositor de Baianidade Nagô (Foto: Divulgação)

Composta por Evandro, Baianidade Nagô chega aos 30 anos em 2021 sendo considerada, com muita justiça, uma das músicas mais bonitas do Carnaval. Quem nunca cantou esses versos: “Na Avenida Sete, da paz eu sou tiete, na Barra o Farol a Brilhar…. Durante esses anos, está em todos os repertórios de bandas na folia baiana e recentemente ganhou novas gravações como as de AnaVitória e de Maria Gadu.

Para não passar em branco, Evandro aceitou o convite de Augusto Rabelo, fundador da nova grife dos foliões, a Vista Carnaval, e fundador do Somos Carnaval - plataforma de conteúdo sobre a festa - para lançar uma coleção própria, original e exclusiva, com a temática da canção. E, claro, Evandro topou. A Coleção Baianidade Nagô leva a assinatura da artista Cami Gomes e é composta por cinco estampas diferentes.





Adelmário Coelho faz show Acústico na cidade de Castro Alves

No próximo sábado (25) no Jazz Club Bomfim, na cidade de Castro Alves, será lançado o Grupo ComVC. O forrozeiro Adelmário Coelho fará um show acústico cantando seus grandes sucessos. O evento começa por volta das 22h, mas Adelmário sobe ao palco 01h30 da madrugada de sábado para domingo.





1 . A banda Parangolé lança nesta quinta (23) o clipe de Amor e Ousadia, escolhida como música de trabalho do álbum, depois de apresentar o EP Empurra o Som, com sete músicas inéditas. Com participação de modelos e dançarinas, o clipe foi roteirizado por Silvinho Magalhães e Tony Salles, com direção também de Silvinho Magalhães e direção de fotografia de Fábio Bahia.

2. Filho do cantor e compositor Alexandre Guedes, do grupo Motumbá, Guedez está lançando o single Quando a Saudade Bate, em todas as plataformas, com direito a clipe no YouTube. Apesar da pouca idade, 21 anos, o artista traz muita bagagem. É músico, compositor, beatmaker e produtor musical. A carreira na música começou em 2013, passando pelas bandas Gruva e noBad. Em 2018 ele deu início à carreira solo.

3. O rapper baiano Duendy Primeiro e a cantora Maristella Müller gravaram a música Ela Me Encantou, uma composição de Duendy. No estilo regaton, sucesso latino mundial, a música produzida pela famosa dupla EEDB, formada pelo britânico Eagle E e o germânico Doc B, traz uma batida pop contemporânea.