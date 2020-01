Curitiba se rendeu à axé music

Harmonia do Samba (Foto: Divulgação)

Uma das barreiras mais dificeis para Axé Music, o estado do Paraná, está sendo derrubada. Graças a uma iniciativa da All produções, a mesma que faz o Folianópolis, está chegando a primeira edição do Curitiba Folia. O evento organizado pelos bambambãs Doreni Caramori Jr, Renato Galo Brito e Artêmio Stefanski Junior acontece dia 4 de abril na Pedreira Paulo Leminski, na capital do Paraná. E as atrações confirmadas são Banda Eva, com Felipe Pezzoni, Harmonia do Samba com Xanddy e o cantor Tomate ou Tom Kray, como ele está se chamando agora. E a boa notícia que vem do sul do país é que as vendas para bloco e camarote estão superando as expectativas. Isso se justifica: o Paraná manda cerca de três mil pessoas para o Folianopolis. Viva a Axé Music. Viva!

Da Concha para a Dinamarca

O show OK OK OK, de Gilberto Gil, terá sua última apresentação no Brasil na Concha Acustica do TCA no dia 7 de fevereiro, com transmissão pelo Multishow. Depois, Gil segue para Kopenhagen (Dinamarca), onde fará um show para convidados quando será gravado o AO VIVO desse projeto. O teatro escolhido para a gravação foi o Dr Koncerthuset, que pertence à Universidade da Dinamarca e é equipado para gravações de audio e video. E um acústica perfeita. Gil quer convidar estudantes de música de todo o país para assistirem à apresentação.

O novo projeto de Ramon Cruz

O Baile Crocante, cuja estreia será na quinta-feira, 6 de fevereiro e já tem a segunda edição confirmada dia 13, a partir das 20h, na Colaboraê é um projeto do cantor, compositor e músico baiano Ramon Cruz. Ele vai lançar a banda Crocante, seu novo projeto que traz canções autorais e sucessos da axé music, reggae, pop e MPB. A festa terá abertura e encerramento com o duo de DJ’s Attractive Noise. E participação de Alexandre Peixe e Ricardo Chaves.

Renan Já está circulando nas plataformas das redes sociais o clipe com o novo single do cantor e compositor Renan Ribeiro. Particular é uma canção composta por Renan Ribeiro em parceria com Gigi Cerqueira. Pedrinho Fonseca assina os arranjos e programação. Na guitarra e cavaquinho, Serginho Albuquerque.O roteiro, direção e produção são assinados por Maria Prado de Oliveira, da Luminosa Produções Artísticas.

Iemanjá Culinária Musical traz Música e Feijoada para a Casa Ninja Bahia(Rio Vermelho) no dia de Iemanjá. O Culinária Musical é um projeto que reúne música à gastronomia afetiva do ator e produtor cultural Jorge Washington. Em sua 58º edição, o projeto traz no cardápio, a Feijoada do Afro Chef e Feijoada Vegana. No cardápio musical, a presença de Denise Correia acompanhada da Banda Naveiadanega.

Pixote O grupo Pixote acaba de ser confirmado na grade de atrações do Samba Piatã, conhecido também como o Maior Festival de Samba do Mundo. O evento que promete agitar o Wet’n Wild, acontece dia 19 de abril, a partir das 12h. O evento é uma da novidades do calendário de festas de Salvador e também contará com shows de Dilsinho, Belo, Péricles, Thiaginho, Sorriso Maroto, Ferrugem e Mumuzinho