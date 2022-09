Curso de Libras gratuito é direcionado a profissionais de saúde; veja como se inscrever

Com o objetivo de contribuir para a inclusão de pessoas surdas nos ambientes hospitalares, clínicas e consultórios, a startup AfroSaúde promove, em parceria com a edtech de tradução e interpretação afrodiversa Libras+, a “Ative seu Modo Libras”, jornada gratuita voltada para profissionais de saúde de todo o Brasil que será comandada pela tradutora e intérprete de Libras, Eurides Nascimento.

Para participar, é preciso fazer a inscrição até o final desta sexta-feira (16), pelo link.

“Daremos um passo muito importante e necessário através dessa jornada. A inclusão das pessoas com deficiência em todos os ambientes permite a autonomia, independência de maneira segura garantindo, inclusive, a privacidade. Nosso compromisso com a diversidade e a inclusão é continuado e gradativo”, afirma a facilitadora Eurides.

Com duração de 7 dias, o programa é online e traz, a cada dia, uma lição diferente para dar os primeiros passos em uma conversação. As aulas acontecerão a partir do dia 19 e, ao final do processo, os participantes receberão um ebook para potencializar o aprendizado e colocá-lo em prática no dia a dia, no ambiente de trabalho.

”A AfroSaúde, como uma startup que atua com diversidade na área da saúde, tem buscado tornar a plataforma ainda mais inclusiva e os profissionais cadastrados podem indicar que atendem também em Libras", afirma Igor Rocha, CEO da Statrtup.

Ele finaliza: "Por isso, a parceria busca chamar a atenção para que os profissionais de saúde entendam a importância de incluir as pessoas surdas, tornando o atendimento em saúde mais acessível”.