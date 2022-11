Curso de Odontologia da Ufba sai do Sisu por conta da evasão de alunos

O Conselho de Ensino da Universidade Federal da Bahia (Ufba) aprovou a saída do curso de Graduação em Odontologia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23). Agora, o ingresso de estudantes no curso será feito por meio de seleção interna da instituição considerando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O motivo da saída é por conta da grande evasão dos alunos que acontece desde que a unidade aderiu o processo seletivo pelo Sisu. De acordo com o parecer do Conselho Acadêmico de Ensino, além da alta nota de corte para o curso de Odontologia, muitos de estudantes desistem da realização da matrícula visando outros cursos.

O percentual de alunos cursando odontologia em relação ao número de vagas ofertadas pelo Sisu só atingiu uma vez a marca dos 80%, em 2014.2, quando 49 das 60 vagas oferecidas foram preenchidas, conforme relatório realizado pelo Conselho.



A seleção de estudantes a partir de 2023.1 levará em consideração as notas do Enem por meio do site https://ingresso.ufba.br.



Veja o parecer do Conselho Acadêmico de Ensino: